Karatede altın madalya

Türkiye Erkek Kumite Milli Takımı, İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nın final müsabakasında geçen yıl Montpellier'de yenildiği Fransa ile karşılaştı.

Tatamiye çıkan ilk isim olan Uğur Aktaş, Corentin Seguy ile yaptığı maçı 4-3 kazanarak milli takımı seride 1-0 öne geçirdi. İkinci maçta Serkan Yağcı, Steven Da Costa'ya yenilince seride durum 1-1'e geldi.

Final müsabakasının üçüncü maçında Kenji Grillon ile karşı karşıya gelen Enes Erkan, rakibini 3-0 mağlup ederek, ay-yıldızlı ekibi 2-1 öne geçirdi. Rıdvan Kaptan, dördüncü maçta İtalyan rakibi Logan Da Costa'yı bitime 24 saniye kala teknik üstünlükle mağlup edince, Türkiye Erkek Kumite Milli Takımı, 2 yıl sonra yeniden Avrupa şampiyonu oldu.

Galip geldikleri final karşılaşmasının ardından büyük sevinç yaşayan milli sporcular, kupayı Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'dan aldı.

Milli sporcu Enes Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm ekiple gurur duyduğunu belirterek, "Bu mücadele hepimizin başarısı. İnşallah devamı gelecektir. İlerleyen süreçte 2020 Olimpiyatları'nda karatenin ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Delihasan ve şampiyonaya katılan ay-yıldızlı sporcularla telekonferans aracılığıyla görüştü.

4 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya kazanarak hem ferdi kategoride hem de takım halinde Avrupa Şampiyonu olmayı başaran milli sporcuları tebrik eden Erdoğan, gelecek için de başarılar diledi.