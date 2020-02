Karatay "Ana sütüyle aynı" dedi; bebeklere, yaşlılara ve hastalara içirilmesini önerdi

Beslenme ile ilgili sık sık sıra dışı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağının anne sütüyle aynı olduğunu belirterek yoğun bakım hastalarına, yaşlılara ve bebeklere içirilmesi gerektiğini ileri sürdü. Aydın'da Büyükşehir'in çalışmasıyla etin ucuza satıldığını duyan Karatay, "Tüm belediye başkanlarını kadın yapın ki, et ucuzlasın" diye konuştu.

"Zeytinyağının tüketimini artırabilirsek, birçok hastalıkların önüne geçeriz"

Prof. Dr. Canan Karatay Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Aydın Zeytinyağı Günleri' programına katıldı. Zeytinyağlı yemeklerinin tanıtımı için mutfağa Karatay ile birlikte giren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu , "Aydın zeytinyağı, dünyanın aroması en güzel ve en yüksek olan zeytinyağıdır. Eğer ülkemizde zeytinyağının tüketimini artırabilirsek, birçok hastalıkların önüne geçmiş olacağız. Aydın kestane, zeytin ve zeytinyağı üretiminde de Türkiye'de birinci sırada. Aydın'da 23 milyon ağaç zeytin var. Belediye Başkanı olarak herkese zeytin dikmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

"İstikbal bağırsaklarımızda"

Her derde deva olduğunu söylediği zeytinyağını Başkan Çerçioğlu ile birlikte fincanla içen Karatay, sonra çay bardağına doldurup bir kez daha tüketti. Karatay, "Zeytinyağı doğanın yetişkinlere bahşettiği bir ana sütüdür. Zeytinyağı her derde davadır. Bu nedenle Özlem Hanım da çok büyük bir başarı elde etmiştir. Çünkü, Nazım Hikmet diyor ki; '70 yaşında olsanız dahi, zeytin ekeceksiniz.' Zeytin her zaman ekilmesi lazım. Çok büyük bir yatırımdır. Çok önemli bir milli servettir. Özellikle zeytinyağını yaşlılarımıza içirmemiz lazım. Her yaşlının veya yoğun bakımlardaki hastaların bir kahve fincanı zeytinyağı içmesi gerekiyor. Zeytinyağı ana sütü ile aynıdır. Bebeklerin de içmesi gerekiyor. İstikbal bağırsaklarımızdadır. Zeytin meyvedir. Zeytinyağı da bu meyvenin suyudur, meyve suyudur. Zeytinyağı yağ değil, meyve suyudur. Hakiki bir meyve suyudur. Bunu çocuklara da büyüklere de alıştıracağız. Mide ülserini gideriyor, bağırsakları temizliyor, daha ne olsun" diye konuştu.

"Zeytinleri ilaçlamayın"

Aydın bölgesindeki zeytin ağaçlarının havadan ilaçlanmadığı için çok daha kaliteli olduğuna değinen Karatay, "Zeytinleri ilaçlamayın. İlaç zararlıdır. Doğal olsun, 1000 tane zeytin toplayacağınıza 100 tane zeytin toplarsınız, ama sağlıklı toplarsınız" dedi.

"Başkanları kadın yapın ki; et ucuzlasın"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun Aydın'da etin, diğer ilerden ucuza satıldığını anlatması üzerine Karatay, "Etin ucuzlaması için et ithalatı falan filan yapmayın, ayıptır, günahtır. Hanımlar da beyler de bunu teşvik etmeleri gerekiyor. Her belediyenin imkanı var bu konuda. Onun için belediye başkanlarını kadın yapın ki; etler ucuzlasın. Hayvanın eti, hayvansal yağı ile birlikte vücuda gittiği zaman çok faydalıdır. İnsan vücudu proteini yağla birlikte aldığı zaman faydalı olur" diye konuştu.