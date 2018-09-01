Karataş Belediyesi'nin makam aracı haczedilip satışa çıkartıldı

Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ADANA\'nın CHP\'li Karataş Belediyesi\'ne ait resmi plakalı lüks makam aracı, işçilerin ödenmeyen 250 bin TL\'lik tazminatları nedeniyle haczedilerek ihaleyle satışa çıkartıldı.

Belediye çalışanı 2 işçinin ödenmeyen toplam 250 bin TL tazminatı nedeniyle Karataş Belediyesi\'ne ait 01 KB 476 resmi plakalı lüks cip icra yoluyla haczedildi. Makam aracı, 380 bin TL takdir bedeliyle ihaleye çıkartıldı. Birinci ihale 20 Eylül\'de, ikinci ihale ise 8 Ekim\'de yapılacak.



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