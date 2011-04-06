-KARARINIZI TUVALETE GİTMEDEN ÖNCE VERİN ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - Mesane doluyken daha iyi karar veriliyor olabilir. Hollanda'daki Twente Üniversitesi'nden bilimadamlarının yaptığı araştırma, "sıkışma hissinin" daha iyi kararların verilmesini sağladığını gösterdi. Araştırmacılar, katılımcıların bazılarından 5 bardak su içmelerini istedi. Diğer katılımcılar 5 bardak sudan birkaç yudum içti. Her iki gruptakilerden, yarın 16 avro ya da 35 gün sonra 30 avro kazanma arasında seçim yapmaları istendi. Mesanesi dolu olanlar bekleyip daha fazla para kazanmayı tercih etti. Sadece tuvalete gitmekle ilgili sözcükleri düşünmek gibi başka testlerde de aynı etki görüldü. "Psychological Science" dergisinde yayımlanan araştırmaya imza atanlardan Mirjam Tuk, "Mesane doluyken daha iyi karar veriliyor gibi görünüyor. Belki de, örneğin yatırımlarınız konusunda karar vermeden önce bir şişe su içmelisiniz" dedi. Tuk, beyinde mesanenin denetlendiği bölgenin, istek ve ödül mekanizmalarının harekete geçtiği bölgede bulunduğunu, ayrıca, "sıkışma hissini" kontrol etmenin, diğer dürtülerin denetlenmesini sağladığını, böylece daha akıllıca, daha iyi kararlar veriliyor olabileceğini ifade etti. Konuya ilişkin makale Fransız "Le Point" dergisinde de yer aldı.