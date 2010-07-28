-KARARI HAKİMLER YÖNÜNDEN İHSAS-I REY ANLAMINA GELEMEZ İSTANBUL (A.A) - 28.07.2010 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında haklarında yakalama emri çıkartılan bazı sanıkların avukatlarının yaptıkları reddi hakim talebini kabul etmeyen İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçesinde, ''İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin bir kısım sanıklar hakkında yakalama müzekkeresi çıkarmasının, hakimler yönünden ihsas-ı rey anlamına gelemeyeceği'' ifadesine yer verdi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, reddi hakim taleplerinin reddine ilişkin verilen kararda, haklarında yakalama emri çıkarılan 102 sanıktan 30'unun avukatları aracılığıyla yaptıkları başvuruda, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin üye hakimleri Davut Bedir, Ali Efendi Peksak ve Murat Üründü'nün, ihsas-ı rey teşkil edecek şekilde önceden görüşlerini açıkladıklarının belirtildiği kaydedildi. Hakimlerin, bir kısım sanık vekillerinin dilekçelerinde belirtilen hususların, ihsas-ı rey anlamını taşımadığı ve bu nedenle hakimin reddi talebinin reddine karar verilmesi gerektiği düşüncesinde görüş bildirdikleri ifade edilen kararda, savcının görüşünde de ret sebeplerinin herhangi birinin bulunmadığından, bu yöndeki taleplerin kabul edilmemesini talep ettiği belirtildi. Kararda, Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 23. maddesinde, ''hakimin yargılamaya katılamayacağı hallerin tek tek belirtildiği, yine 163. maddenin de soruşturmanın Cumhuriyet savcısı yerine sulh ceza hakimi tarafından yapılması halinde, bu hakimin kovuşturmada görev alamayacağı'' şeklinde düzenlendiği dile getirilen kararda, uygulamada da nöbete katılan hakimlerin dava kendilerine geldiklerinde duruşmaya girmeye devam ettikleri ve bu yönde Yargıtay tarafından aksi bir karar verilmediği anlatıldı. Bu nedenle tutuklamayı yapan hakimin duruşmaya katılmasına ve tensip yapmasına engel bir durum bulunmadığı vurgulanan kararda, heyetin bir kısım sanıklar hakkında yakalama müzekkeresi çıkarmasının, söz konusu hakimler yönünden ihsas-ı rey anlamına gelmeyeceği kaydedildi. Kararda, üç hakim hakkındaki ''hakimin reddi taleplerinin'', bu taleplere bakacak mahkemenin belirlenmesini düzenleyen CMK'nın 27. maddesi gereğince oy birliğiyle reddine hükmedildiği belirtildi. Kararın sonunda, ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak kanun yollarını düzenleyen CMK'nın 28. maddesi gereğince de itiraz edilebilineceği yer aldı. -DOĞAN'IN AVUKATI ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ EDECEK- Bu arada, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, yaptığı yazılı açıklamada, Şubat ve Mart aylarında hakkında pek çok haber çıkan, müvekkilinin tutuklama kararına imza atan Hakim Peksak'ın, tarafsız ve bağımsız hareket etmediği yönünde kamuoyu algılamaya yol açtığını kaydetti. Ersöz, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin bu konudaki taleplerine, hiç değinmeksizin sadece CMK'nın ilgili yasalarına göre bir değerlendirmeyle karar verdiğini, bu kararın eksik olduğunu kaydetti. YAŞ öncesi 102 kişi hakkında verilen yakalama kararlarının halen tartışılmaya devam ettiğini ifade eden Ersöz, ''Tutuklamaya dönük olarak verilen yakalama kararları birçok insanın maddi ve manevi olarak mağduriyetine neden olmuştur. Bunların başında da ciddi sağlık sorunları ile boğuşan müvekkilimiz gelmektedir. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı hukuka aykırıdır. Bu sebepten reddi hakim taleplerinin reddi hususundaki karara İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz edeceğiz'' dedi.