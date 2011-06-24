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Dünya

KARAR ''HAYAL KIRIKLIĞI'' YARATTI WASHINGTON (A.A)

24 Haziran 2011 23:45

-KARAR ''HAYAL KIRIKLIĞI'' YARATTI WASHINGTON (A.A) - 24.06.2011 - ABD Temsilciler Meclisi'nin Libya'ya yönelik askeri harekata devam etmesi için Başkan Barack Obama'ya yetki vermeyi reddetmesi üzerine, Beyaz Saray karardan hayal kırıklığı duyulduğunu açıkladı. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, ''Bu oylamadan hayal kırıklığı duyduk. Böyle karmaşık bir mesaj gönderilecek bir zaman olmadığını düşünüyoruz'' ifadesini kullandı. Obama'ya, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye karşı başlattığı sınırlı askeri harekatı bir yıla uzatma yetkisi veren tasarı, mecliste 123'e karşı 295 oyla reddedilmişti. Kongre'nin bu tavrının, ABD'nin halen NATO liderliğindeki Libya harekatına katılımına hemen bir etkisi olmayacağı, ancak başkomutan Obama'ya yönelik bir tepkiyi yansıttığı yorumları yapılmıştı.

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