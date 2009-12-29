Karargâhta 3. arama 15 saat sürdü

T24 -

Karargâh dinlendi mi?

Ergenekon benzeri farklı bir soruşturma

Mühürlü bölüm

İncelemeler 27.5 saat sürdü





Yeni Ergenekon mu?



Mühürlü arşivlere koşullu açma

Seferberlik ve Tetkik Kurulu'nda 27.5 saat sonra sona eren 2. aramadan yaklaşık 11 saat sonra 3. arama da 15 saat sürdü.Saat 11.40'ta terör ve organize suçlara ilişkin soruşturmalara bakmakla görevli Cumhuriyet Savcısı, beraberindeki Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nın bulunduğu Kirazlıdere mevkindeki askeri bölgeye geldi.Kimlik kontrolü sonrası içeriye alınan heyet kurulun içindeki aramalarına başladı. Aramalara askeri savcıalrında eşlik ettiği belirtildi.Soruşturmayı yürüten savcılar ile arama kararını veren yedek yargıcın katıldığı çalışmalar, saat 02.25'te sona erdi.Kuruldaki 2. arama sırasında Seferberlik ve Tatkik Kurulu'ndaki aramalarla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.Yaklaşık 10 gün önce Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla gözaltınıp daha sonras bırakılan 2 subayın ve çevresindekilerin, savcılık talimatıyla teknik tabi alındığı iddia edildi.Kanal D muhabiri Engin Yılmaz haberine göre suikast iddiası sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan 2 subay ve çevresindekiler savcılık talimatıyla teknik takibe alındı.2 subayın şoförlüğünü yapan er Serkan T'nin, babasıyla 24 Ararlık 2009 akşamı saat 19.00'da yaptığı konuşma teknik takibe takıldı. Bu konuşmalar sırasında karargâhta bazı belgelerin yakıldığı bazılarınınsa tahrif edildiğinin aktarıldığı belirlendi.Bu konuşmadan bir gün sonra savcılık, olayla ilgili soruşturma başlatıp, yaklaşık 10 saat süren ilk aramayı gerçekleştirdi.Genelkurmay’ın en gizli dosyalarının saklandığı Seferberlik Bölge Başkanlığı bu kez çok daha uzun ve kapsamlı arandı. Arama, “son 1 yıl içindeki dosyaların inceleneceği” yönündeki mahkeme kararı esas alınarak yapıldı.Aramalar, hükümete yönelik tüm faaliyetlerin araştırılacağı Ergenekon benzeri farklı bir soruşturmanın yürütüleceği konusunda ipuçları verdi.Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast planlandığı iddiaları doğrultusunda iki subayın Ankara’da yakalanmasıyla başlayan soruşturma kapsamında, Genelkurmay’ın en gizli dosyalarının saklandığı Seferberlik Bölge Başkanlığı bu kez çok daha uzun ve kapsamlı bir aramaya sahne oldu. İlk aramadan 15 saat sonra başlayan, dün (27 Aralık 2009) bütün gün ve gece devam eden arama sırasında görevli hâkim, başkanlığa ait üç binanın zemin katlarındaki arşivlerinde yer alan mühürlü dosyaların içini tek tek inceleyerek, suça konu olabilecek dokümanları tutanağa geçti.Arama, “son bir yıl içindeki dosyaların inceleneceği” yönündeki mahkeme kararı esas alınarak yapıldı. Bazı dosyalarla ilgili el koyma işlemi yapılıp yapılamayacağının tartışıldığı aramalar, hükümete yönelik tüm faaliyetlerin araştırılacağı Ergenekon benzeri farklı bir soruşturmanın yürütüleceği konusunda ipuçları verdi.Çukurambar’da yakalanan iki subayın görev yaptığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın çekirdek birimi niteliğindeki Seferberlik Bölge Başkanlığı’nda cuma akşamı yapılan ve yaklaşık 11 saat süren ilk aramada, “mühürlü oda” olarak tanımlanan ve devlet sırrı niteliğindeki kozmik bilgilerin bulunduğu arşiv ile bazı odalardaki mühürlü dosyaların savcılarca incelenmesine izin verilmemesi, ikinci arama yapılmasına neden oldu.Savcılar tarafından çağrılan hâkim Kadir Kayan’ın da buraları incelemesine izin verilmedi. Savcılar, CMK’nın 125. maddesine göre “devlet sırrı niteliğindeki belgelerin hâkim tarafından incelenerek tutanağa geçirilebileceği”ni anımsattı. Askeri yetkililer ise gerekçe olarak “arama kararının devlet sırrı niteliğindeki evrakın incelemesini kapsamamasını” gösterdi.Bunun üzerine, CMK’ya göre, suç oluşturabilecek delillerin bulunduğundan kuşkulanılan yerlerin olduğu gibi muhafazası konusunda karar almaya yetkili olan savcılar ve hâkim tutanak düzenleyerek ikinci arama yapılana kadar buraların aynı biçimde muhafaza edilmesinin istendiği kayıt altına alındı. Bu nedenle, ilgili oda ve dosyaların mühürlendiği bilgileri kamuoyuna yansıdı. Çalışmaların ardından savcı Şemsettin Özcan, önceki akşam 21.30 sıralarında yeni mahkeme kararıyla yeniden Seferberlik Bölge Başkanlığı’na geldi. Çeşitli görüşmelerin ardından saat 00.30’da Kayan ve Bilgili de 30 sivil polis ve altı araçla Seferberlik Bölge Başkanlığı’na giriş yaptı. Kayan, CMK’nın 125. maddesi uyarınca arama kararı çıkartıldığı bilgisini de doğruladı.Hâkim ve savcılar ilk aramada inceleyemedikleri dosyaları incelemeye başladı. Ancak, Kayan ve savcılar tüm dosyaları değil, arama kararına konulan “son 1 yıl” kriteri doğrultusundaki evrakı inceledi. Askerlerin dışarı belge çıkarılmasına izin vermemesi üzerine, kozmik bilgilerle ilgili inceleme Kayan tarafından yapılarak, suç konusu olabilecek ve soruşturmayı ilgilendiren belgeler tutanağa geçirildi.Saat 00.30’da başlayan arama, bütün gece ve ardından gün boyu devam etti. Sabah saatlerinde özel yetkili Başsavcı Vekili Hamza Keleş de başkanlığa geldi. Cumartesi akşamı 21.30’da başlayan ikinci arama, 27 saat 20 dakika sürdü ve 27 Aralık pazar gecesi saat 00.50’de bitti.Çukurambar soruşturmasının aramalarla farklı bir boyut kazanması, kulislere, “İstanbul’daki Ergenekon soruşturmasına benzer bir soruşturmanın Ankara’da da yürütüleceği” iddialarına yol açtı. Soruşturmanın hükümetin düşürülmesine yönelik tüm faaliyetleri içerecek biçimde genişletilebileceği, ayrıca Seferberlik Bölge Başkanlığı’nın bazı toplumsal olaylardaki rolüne odaklanabileceği belirtildi.Seferberlik Bölge Başkanlığı, 3’er katlı ve yan yana bulunan üç ayrı binadan oluşuyor. Binaların üst katlarında personelin odaları, alt katlarında da arşiv yer alıyor. Arşivdeki bazı kısımlar “mühürlü” sayılıyor ve ancak belli koşullarla açılabiliyor. Gizlilik içeren bazı dosyalar için de bu tanım yapılıyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, Seferberlik Bölge Başkanlığı’nda istihbarat raporlarından devletin güvenliğine yönelik olası tehditlere karşı nasıl hareket edileceğine, hangi sivillerin ne tür durumlarda görevlendirilebileceğinden, irtica - terör gibi durumlarda nasıl hareket edileceğine yönelik çok sayıda belge, bilgi ve doküman bulunuyor. Bu dokümanlar, olası bir düşman işgalinde nerelerde silah bulunabileceğinden, hangi askeri personelin neden takibe alındığına kadar birçok bilgiyi içeriyor.