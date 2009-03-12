Karargâh'ın zengin savcısı

Karargâh Evleri soruşturmasını yürüten askeri savcılardan Mehmet Çelik'in üç yılda servetine servet kattığı ileri sürüldü. 2005'deki mal varlığı 123 bin lira görünen Çelik'in 2008'deki serveti yaklaşık bir milyon lira...





Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'la birlikte Karargâh Evleri soruşturmasını yürüten askeri savcı Yüzbaşı Hakim Mehmet Çelik'in servetindeki artış dikkat çekiyor.



Üç yılda servetinde müthiş bir artış gözlenen Çelik, gayri menkule yatırım yapmış. Tespitlere göre 2005 yılında toplam mal varlığı 123 bin lira ve bir kilo ziynet eşyasından oluşan Çelik'in, 2008'deki mal varlığı yaklaşık bir milyon liraya ulaşıyor. Taraf gazetesinin haberine göre Mehmet Çelik'in kendi el yazısıyla beyan etliği mal varlığı üç yılda şöyle değişiyor:



2005 yılı beyanı



• Taşınmaz malı ve kooperatif hissesi yok.

• 2000 model 33 bin lira değerinde bir AudiTT.

• 2001 model 40 bin lira değerinde bir Grand Cherokee Jeep.

• Bir kg. ziynet eşyası.

• İsmet Akol isimli şahıstan 50 bin lira alacak.



2008'deki mal beyanı



• Ankara Çankaya'da 360 bin değerinde ev.

• Ankara Gölbaşında 8 bin lira değerinde hisseli arsa.

• Ankara'da 400 bin lira değerinde arsa.

• Malatya'da 40 bin lira değerinde ev.

• Çamlıdere Bernaz Yapı Kooperatifi'nde 50 bin lira değerinde hisse.

• 2004 model 23 bin lira değerinde Golf marka araba.

• 2006 model 55 bin Euro değerinde Range Rover marka jeep.

• 800 gr. Altın.

• İsmet Akol'dan alacaklı olunan bir ev.

• Vakıfbank'a 70 bin lira borç beyanı.



Sahtecilik suçlaması



Karargah Evleri soruşturmasını yürüten Askeri Savcı Hava Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve Askeri Savcı Hava Hakim Yüzbaşı Mehmet Çelik evrakta sahtecilik iddiasıyla da suçlanıyor. iddialara göre Mehmet Çelik, Konya'nın Yunak ilçesinde katıldığı bir düğünde silahını çekerek çevredekileri tehdit etti. Bunun üzerine düğüne katılanlar, Çelik hakkında suç duyurusunda bulundu. Dosyayı inceleyen Konya Yunak Cumhuriyet Savcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı’na 13 Kasım 2008 tarihinde bir yazı yazarak Mehmet Çelik'in fotoğrafım istedi . Hava Hakim Albay Askeri Savcı Ahmet Zeki Üçok, 16 Aralık 2008'de Yunak Cumhuriyet Başsavcılığına cevap yazısı gönderdi. Ancak cevap yazısında ilginç bir fotoğraf hilesi yapıldı. Üçok, Mehmet Çelik diye aynı birimde çalışan ve olaylardan haberi olmayan üsteğmen özgür Tüfekçi'nin fotoğrafını belgeye yapıştırıp Konya'ya gönderdi. Çelik hakkında şikayette bulunah kişiler de silahla tehdit eden kişinin fotoğraftaki kişi olmadığını beyan edince soruşturma kapatıldı.

