'Karargâhevleri MİT imalatıdır'

Ergenekon davasının dünkü oturumunda savunma yapan İşçi Partisi (İP) Basın Sorumlusu Hikmet Çiçek, “Kanımca karargâhevleri olarak geçen örgüt, MİT imalatıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) yıpratmak amacıyla imal edilmiştir” dedi.



İddianamede karargâhevlerinin yöneticisi olduğunun ileri sürüldüğüne dikkat çeken Çiçek, “İP’in, bu evler vasıtasıyla TSK içinde örgütlenmek istediği öne sürülüyor. Şemada adı geçen subaylar ile askeri öğrencilerle temasım olduğuna dair hiçbir delil yoktur” diye konuştu.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen Ergenekon davasının 52. duruşmasında “Ergenekon örgütüne üye olmak”, “açıklanması yasaklanan gizli bilgileri temin etmek”, “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek” suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Hikmet Çiçek, savunma yaptı.



‘TSK’yı hedef aldılar’



Çiçek savunmasına, “Kendimi bildim bileli İP’liyim. Bir numara, iki numara ya da 97 numarayı tanımam. Bağlı olduğum tek örgüt İP’tir” sözleriyle başladı.

5 yıldır TSK’yı hedef alan soruşturmalar yapıldığını söyleyen Çiçek, bunlara örnek olarak Şemdinli, Atabeyler, Küre davalarını gösterdi. Gazeteci olarak da 5 yıldır bu soruşturmaları takip ettiğini, hepsinin ortak noktasının ise şemalar ve krokiler olduğunu vurguladı.

Çiçek, “5 yıldır kamuoyu krokilerle, siyasi davalarda oyalanıyor. Gladyo hiç yaratıcı değil. Eskiden polisin kızdığı insanların cebine esrar koyduğu söylenirdi. Şimdi krokiler ve şemalar var” dedi.



‘Fethullah nerede?’



12 Mart 1971’de askeri rejim döneminde İzmir’de, Nurculuk davasından yargılanan Fethullah Gülen’le aynı hapishanede yattığını anlatan Çiçek, Gülen’in okullarını ve şirketlerini anlatarak, “Aradan 40 yıl geçti. Gülen nerede?” dedi.

