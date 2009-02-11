'Karargâh Evleri'nde 7 gözaltı

1 Numara: İbrahim Aslan

'Bu gözaltı hayırlı olacak'

İddianamede 'Karargah Evleri'

MİT’in hazırlayıp Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’e gönderdiği Karargâhevleri Raporu’nu, savcılık, Genelkurmay Başkanlığı’na da iletti. Rapor, Hava Harp Okulu’nun da adının geçmesi nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı’na ulaştırıldı.Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı da, belgeler üzerinde yaptığı incelemeler sonrasında dün operasyonel çalışma başlattı. İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında, her iki kentteki Merkez Komutanlığı timleri, jandarma ve polis ekipleriyle birlikte savcılık talimatında belirtilen isimleri gözaltına aldı.İlk olarak, “Karargâhevleri Raporu’nun 1 numarası” olarak kayıtlara giren İbrahim Arslan yakalandı. Rapora ek olarak hazırlanan örgütsel şemada en üst konumda bulunan ve sivil olan İbrahim Aslan’ın, İstanbul Metrocity Alışveriş Merkezi’nde işyeri bulunuyor.Ardından listede yer almayan, ancak Arslan’la bağlantısı olduğu öne sürülen B.Ç. ile O.E. adlı siviller de gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde 5 muvazzaf subayın da gözaltına alındığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamındaki gözaltılar arasında, İP Genel Başkan Vekili Mehmet Bedri Gültekin’in de bulunduğu öğrenildi.İstanbul'da gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi kara yoluyla Ankara'ya götürüldüler. Sabah saatlerinde Keçiören'deki Adli Tıp Kurumu'na getirilen 5 kişi, buradaki sağlık kontrolünün ardından Ankara İl Jandarma Alay Komutanlığına götürüldü.Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) hazırladığı 330 sayfalık "Karargah Evleri Raporu" ile ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 4 kişinin adının yer aldığı şemada 1 numara olarak işadamı İbrahim Aslan gösteriliyordu.Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, MİT’in gönderdiği 'Karargah Evleri'yle ilgili raporu Genelkurmay Başkanlığı’na gönderdi. Rapor, Hava Harp Okulu’nun adının geçmesi nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı’na verildi. Yapılan incelemeler sonrası Ankara, İstanbul ve Balıkesir’de operasyonlar gerçekleştirildi. İstanbul’da MİT raporundaki 'Karargah Evleri' şemasının en tepesindeki isim olan İbrahim Aslan ve Ankara’da İşçi Partisi Genel Başkanvekili Mehmet Bedri Gültekin gözaltına alındı.İstanbul’da gözaltına alınanlar Ankara’ya götürüldü. Şemaya göre, askeri kesimin sorumlusu olan Kayseri’de görevli Hava Kurmay Albay Cengiz Köylü, 10 Ocak günü tutuklanmıştı.Ankara'da Terörle Mücadele ekiplerince Batıkent'te gözaltına alınan Gültekin, askeri savcının talimatı üzerine Ankara İl Jandarma Alay Komutanlığı'na teslim edildi.Bu arada İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Özbey de İl Jandarma Alay Komutanlığına gelerek, Gültekin'in durumu hakkında bilgi aldı. Özbey, yaptığı açıklamada, Gültekin'in askeri savcının talimatıyla gözaltına alındığını belirterek, “Bu gözaltı hayırlı bir iş için. Karargah Evleri gibi yalanların ortaya çıkmasında hayırlı olacak çünkü” dedi.Gültekin'in herhangi bir suçlama ile gözaltına alınmadığını, yarın Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığında sadece ifade vereceğini belirten Özbey, Gültekin ile birlikte “İstanbul'da 4, Ankara'da 1 ve Balıkesir'de de 1 kişinin daha gözaltına alındığını” söyledi.Özbey, “Ergenekon ve Karargah Evleri Tuncay Güney'in ürettiği şemalardan biri. İşçi Partisi olarak biz 'Karargah Evleri' soruşturmasının bir an evvel sonuçlandırılması için daha önce dilekçe vermiştik. Bu gözaltı hayırlı bir iş için. 'Karargah Evleri' gibi yalanların ortaya çıkmasında hayırlı olacak çünkü. Ancak bir siyasi parti genel başkanvekilinin bu şekilde gözaltına alınması doğru değil. Uygulama yanlış” diye konuştu.'Karargah Evleri'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içinde, İşçi Partisi'yle bağlantılı bir yapılanma olduğu iddia ediliyor. MİT'in de Genelkurmay Başkanlığı'na bu yapılanmaya dair bilgiler ilettiği belirtiliyor. Yapılanmaya ait ilk belge İşçi Partisi'ndeki aramada bulunmuştu. Bilgiler Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılar tarafından askeri savcılığa iletilmişti.Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz tarafından hazırlanan iddianamenin 117. sayfasında “Karargah Evleri” şöyle anlatılıyor: “Örgütsel dokümanlarda belirtildiği gibi örgütün en çok önem verdiği ve sızmaya çalıştığı kurumlardan birisinin Türk Silahlı Kuvvetleri olduğu, bu nedenle halen gizli şekilde bu faaliyetlerini sürdürdüğü, hatta bu faaliyetlerini Karargah Evleri şeklinde adlandırarak özellikle harp okullarında bulunan subaylar ve öğrencilerle ilgilendikleri, bunların yanı sıra görevde olan bazı TSK mensupları ile ilişki içerisinde oldukları, bu ilişkileri sayesinde birçok kişinin askerlikle ilgili problemlerini çözdükleri ve istedikleri yerlerde askerlik yapmalarını sağladıkları, ayrıca bu ilişkileri örgütün farklı amaç ve hedefleri için kullandıkları anlaşılmıştır.”