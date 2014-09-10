Karargah evleri soruşturmasına takipsizlik kararı

Türk Silahlı Kuvvetler içerisinde görevli bazı asker kişilerle İşçi Partisi yöneticileri arasında yasa dışı bir yapılanma olduğu iddialarına yönelik olarak 2008’de açılan soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, Savcı Mesut Erdinç Bayhan takipsizlik kararında, bir dönem Askeri Savcılığın yürüttüğü soruşturma dosyasında yer alan, birbirleri ile ilişkisi ve telefon irtibatı olmayan kişilerin, bilgisayar programı ile nasıl irtibatlı gibi gösterildiğine dair bilirkişi raporuna da kararında yer verdi.

'Somut delil elde edilememiştir'

17 Aralık sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Suçları Soruşturma Savcısı olarak atanan Mesut Erdinç Bayhan tarafından verilen takipsizlik kararında, aralarında İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hava Kurmay Albay Cengiz Köylü, gazeteci Hikmet Çiçek, Mehmet Bedri Gültekin ve akademisyen Mehmet Bora Perinçek ile birçok subayın bulunduğu 91 şüpheli hakkında verdiği takipsizlik kararında şu ifadeleri kullandı; “Ergenekon Terör örgüt üyesi oldukları ve bu örgüt çerçevesinde eylemlere iştirak ettiklerine, bu örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiklerine ayrıca devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme ve sızdırdıklarına dair kamu davasının açılmasına gerektirecek mahiyette somut delil elde edilemediği anlaşılmıştır.”

Savcı Bayhan, Askeri Savcılığın sonuç kısmında yer alan ifadeleri takipsizlik kararına şu şekilde yer verdi:

-Yapılan işlemlerin tamamında www.lowratevoip.com internet sitesine kayıt işleminde kullanılan ve hesap sahibi telefon numarası olan +9053******30 numaranın hiçbir arama işleminde görülmediği,



-Arama işlemlerinde arayan ve aranan numaralar sanki birbirlerini arıyorlarmış gibi durumun ortaya çıktığı,



-İstendiğinde www.lowratevoip.com internet sitesinin sunmuş olduğu hizmet üzerinden aranan telefonun telefonu kullanan şahsın bilgisi ve iradesi dışında başka bir telefonu otomatik olarak aradığının tespit edildiğini...”