'Karargâh Evleri' serbest kaldı

İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Mehmet Bedri Gültekin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi, 10 Şubatta Ankara Jandarma Alay Komutanlığından ekipler tarafından Ankara, İstanbul ve Balıkesir'de gözaltına alınmıştı.Alınan bilgiye göre, gözaltındaki 6 kişiden Mehmet Bedri Gültekin, Bekir Çakmak ve Ozan Ezik jandarmada ifadelerini verdikten sonra dün serbest bırakıldı.Zeki Alkan, İbrahim Arslan ve Mümine Öztürk'ün ise bugün askeri savcı tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.