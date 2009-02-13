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'Karargâh Evleri' serbest kaldı

‘Karargah Evleri’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı.

13 Şubat 2009 02:00

‘Karargah Evleri’ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri savcısının talimatıyla gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı.


İP Basın Sorumlusu Çiçek: Karargâhevleri MİT imalatıdır 

İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Mehmet Bedri Gültekin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi, 10 Şubatta Ankara Jandarma Alay Komutanlığından ekipler tarafından Ankara, İstanbul ve Balıkesir'de gözaltına alınmıştı.

Alınan bilgiye göre, gözaltındaki 6 kişiden Mehmet Bedri Gültekin, Bekir Çakmak ve Ozan Ezik jandarmada ifadelerini verdikten sonra dün serbest bırakıldı.

Zeki Alkan, İbrahim Arslan ve Mümine Öztürk'ün ise bugün askeri savcı tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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