'Karardan sonra detay vermek mücadeleyi etkiler'

T24

Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ'un "Sözün bittiği yer" ifadesini eleştirdi; "Karar alındıktan sonra detay vermek mücadeleyi etkiler" diye konuştu.Son dönemdeki terör olaylarının Milli Güvenlik Kurulu'nda geniş biçimde konuşulup tartışıldığını anımsatan Gül, önemli kararlar alındığınını ancak bu kararların açıklanamayacağının altını çizdi.Mesajların bir koordinasyon içinde verilmesi gerektiğine işaret eden Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'u isim vermeden üstü kapalı biçimde eleştirdi. Gül, MGK'daki bazı kararların Genelkurmay Başkanı tarafından açıklanmış olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi."Bir program yürütülüyor zaten. Konuşmak fayda sağlamaz" diyen Gül, programın MGK tarafından yürütüldüğünü, böyle bir mücadelede devlet organları karar almış ve program yapmışken detay vermenin terörle mücadelenin başarısını etkileyeceğini ifade etti.