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Karadeniz, Adana ve Mersin'de deprem

Bu sabah Karadeniz, mersin ve Adana'da deprem meydana geldi

02 Mart 2014 11:49

Karadeniz'de 4.1, Mersin 'in Tarsus ilçesinde 4, Adana 'nın Karataş ilçesinde ise 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezinin verilerine göre, Karadeniz'de saat 05.34'de, 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Mersin'de 06.25'te Tarsus Kefeli merkezli 4, Adana'da ise 06.29'da Karataş Daplapınar merkezli 3.5 büyüklüğünde sarsıntı oldu.
 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın açıklamasına göre de Adana'da 06.25'te meydana gelen Karataş merkezli depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.

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