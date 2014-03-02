Karadeniz, Adana ve Mersin'de deprem

Karadeniz'de 4.1, Mersin 'in Tarsus ilçesinde 4, Adana 'nın Karataş ilçesinde ise 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezinin verilerine göre, Karadeniz'de saat 05.34'de, 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Mersin'de 06.25'te Tarsus Kefeli merkezli 4, Adana'da ise 06.29'da Karataş Daplapınar merkezli 3.5 büyüklüğünde sarsıntı oldu.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın açıklamasına göre de Adana'da 06.25'te meydana gelen Karataş merkezli depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.