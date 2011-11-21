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Spor

Karar yeniden gözden geçirilir İSTANBUL (A.A)

21 Kasım 2011 00:31

-Karar yeniden gözden geçirilir İSTANBUL (A.A) - 20.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'in derbi mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray 0-0 berabere kalırken iki kulübün başkanları maç sonrası dostluk mesajları verdiler.  Maç sonrası stattan birlikte ayrılırken basın mensuplarının karşısına çıkan iki spor adamından Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, 4 takımın maçlarında rakip taraftarlara getirilen yasak konusuna açıklık getirdi.  Dört kulübün (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor) bir araya gerek bu kararı aldığını hatırlatan Demirören, ''Bu kararımızı federasyona bildirdik, federasyon da kabul etti. Futbolun yaşadığı bu süreçte alınması gerektiğine inandık. Taraftarsız futbolun güzel olmayacağına eminiz. Bu süreçte herkesin fedakarlık yapması gerekiyor. Rakip takım taraftarların da gelmeyerek fedakarlık yapması gerekiyor. İnşallah niyetimiz zaten bu süreci gördükten sonra, Allah kısmet eder play-off'lara kalırsak play-off'larda tekrar gözden geçirilir inşallah'' diye konuştu.  Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ise derbide dostça bir mücadelenin oynandığını söyledi.  Rakip taraftarların deplasman maçlarına alınmama kararının geçici olduğunu kaydeden Aysal, ''Bir müddet izledikten sonra herhalde değişecek. Devamlı bir şey değil. Alınan kararın sebebi her şeyden evvel seyircilerin selameti ve onların emniyeti içindir. Yoksa takımlara dönük, kulüplere dönük bir avantaj yok burada'' diye konuştu.

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