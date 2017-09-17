Karar yazarının 'Erdoğan' eleştirisi 'mahalle'yi böldü; tartışmada kim, ne dedi?

Karar yazarı Hakan Albayrak'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'ye yönelttiği eleştiriler, iktidara yakınlığıyla bilinen bazı gazetelerin köşe yazarlarının tepkisine neden oldu.

Albayrak'ın "Erdoğan daima 'Gurur, kibir bize yakışmaz' diyor, 'tevazu ehli' olmanın gereğine işaret ediyor. Ne var ki 'Sen kimsin?'i, 'Haddini bil'i de dilinden düşürmüyor", "Gittikçe yükselen bir tepki var. Bu tepki şimdilik homurtu halinde ama ‘kuvveden fiile çıkması’ an meselesi" ifadelerine tepki gösteren isimler arasında AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Star yazarı Ahmet Kekeç, Türkiye yazarları Fuat Uğur ve Cem Küçük yer aldı.

Kim, ne dedi?

Star - Mehmet Metiner

"(...) Erdoğan düşmanlarının, Erdoğan üzerine boca ettikleri tüm kötülükleri Erdoğan'a mal eden bu dost kılıklı zevat şunu bilsin ki; biz, onların oyunlarının farkındayız. Utanmadan ve sıkılmadan Erdoğan'ı "bütün kötülüklerin müsebbibi" olarak gösteriyorlar. (...)"

Star - Ahmet Kekeç

"(...) Bu 'an meselesi' ifadesini, 'yaklaşmakta olan', yani ihtimal dâhilindeki bir 'gelişme'yle ilişkilendirebiliriz. Bu gelişmenin ne olabileceğini, aynı yazarın bir başka makalesindeki şu sözler vuzuha kavuşturuyordu: 'AK Parti içinden çıkacak hem İslamcı, hem Batı’yla iyi geçinen bir parti'. Bu parti AK Parti içinden çıkacağına göre, Karar yazarının gadre uğradığını düşündüğü isimlerin (Babacan’ların, Davu toğlu’ların) böyle bir çalışma içinde olabileceklerini varsayabilir miyiz? Böyle mi anlamalıyız. Karar yazarı 'tehdit dilini' bırakıp açık konuşsa, daha saygın bir muhalif tutumu benimsemiş olmaz mı? (...)"

Türkiye - Fuat Uğur

"(...) Gazetenin deli fişek yazarı Hakan Albayrak’a önceki günkü yazısını kaleme aldıran düşünce ikliminin Karar gazetesinde zuhur etmesi de bu bakımdan sürpriz değil.

Hakan Albayrak tam da kendisinden beklendiği üzere ilk kurşunu attı. Doğrudan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Üstelik izli mermi kullandı. Bilinir. İzli mermi, karanlıktan açılan ateşlerde tercih edilir. Keskin nişancı hedefe nişan alır ve izli mermiyi gönderir. Bunun üzerine diğer unsurlar da merminin bıraktığı izi takip ederek aynı hedefe kurşun atmaya başlarlar.

Artık Hakan Albayrak’ın bu kadar net, saldırgan ve iz bırakan bu yazısının ardından şimdiye dek mahcup edalarla eleştiri yönelten diğer Karar yazarlarının ve teşkilat içindeki taraftar unsurların da aynı hedefe ateş etmeye başlayacaklarından kimse kuşku duymasın. (...)"

Türkiye - Cem Küçük

(...) ABD Türkiye'ye açık ve net operasyon yaparak Cumhurbaşkanımızı iktidardan indirmek istiyor. ABD İran'a ambargo koymak gibi bir zorbalık yapıyor ve iki tane Amerikan şirketi aracılığıyla bütün informel parayı cebe atıyor. Devletimiz Reza Zarrab yöntemiyle yılda yaklaşık 15 milyar dolarlık bir paranın Türkiye bankalarında kalmasını sağlıyor. Halk Bankası kahramanca görev yapıyor. Bu hareket alkışlanması ve desteklenmesi gereken bir tavırdır.

Böyle bir olayda bile Erdoğan takıntılı bazı yazarlar ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza saldıran ABD'nin ekmeğine yağ süren mahiyette yazılar yazıyorlar. Bu yazarlar içlerindeki "Erdoğan takıntısı" hastalığını asla yenemiyorlar. (...)