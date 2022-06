Karar yazarı Yıldıray Oğur, Rize'nin en eski kadın esnafının krize nasıl yenildiğini yazdı: Melek Hanım 44 yıllık annem

Karar yazarı Yıldıray Oğur, Rize'nin en eski kadın esnafının ekonomik krize nasıl yenildiğini yazdı.

Bugünkü yazısında hayat pahalılığından ve vatandaşın içine düştüğü zor durumdan bahseden Oğur, “Türkiye büyük bir sınavdan geçiyor. Sınavın bir kısmı bunu inkar edenlere karşı sabır sınavı. Halbuki gerçekler ortada. Marketlerde fiyat etiketleri billboardlardan daha etkili, faturalar her ay her eve ulaşan bildiriler hükmünde... Dünyada artık ilk 10’a giren enflasyon sadece ayda bir açıklanan rakamlardan ibaret değil, Türkiye’nin her yerinde, her gelir grubundan insanın hayatına ayrım gözetmeksizin dokunuyor. Bugüne kadar akıp gitmiş hayat düzenlerini altüst ediyor” görüşünü aktardı.

Rize'nin en eski kadın esnafı olarak bahsettiği Melek Hanımın ekonomik krize nasıl yenildiğini anlatan Oğur, 2013 yılında Rize’yi ziyaret eden Akil İnsanlar Heyeti üyelerine balkonunda verdiği kahvaltıyla da Sözcü gazetesine manşet olan bu esnafın annesi olduğunu açıkladı.

“30 yıllık esnaf olan Melek Hanım, 44 yıllık annem 30 yıldır bütün krizlerde zorlukla ayakta tuttuğu mağazası bu son krize dayanamadı” diyen Oğur, “Ama her şeye rağmen biz çocukları Melek Hanım’la gurur duyuyoruz” diye yazdı.

