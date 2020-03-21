Karar yazarı Yıldıray Oğur: “Evde kal” maalesef bir orta ve üst sınıf çağrısı

Karar yazarı Yıldıray Oğur, Çin’in Vuhan kentinden yayılarak tüm neredeyse tüm dünyada binlerce kişinin ölümüne sebep olan ve Türkiye’de de görülen yeni tip Koronavirüs’ün yayılmaması için insanlara yapılan “Evde kal” çağrısını bir yönüyle eleştirdi. Bugünkü köşesinde ‘evde kalamayanlara’ yer veren Oğur, “Evet kabul edelim ki “evde kal” maalesef bir orta ve üst sınıf çağrısı” düşüncesini ifade etti. Oğur, insanların evde kalmasını sağlamanın hükûmetin görevi olduğunu belirtti.

Kira, elektrik, su faturası gibi sorunları olanların; evde kalanların sipariş ettiği ürünleri getiren kargocuların; market çalışanlarının; evde kalanların evlerini temizleyenlerin kendi evlerinde kalamadıklarını hatırlatan Oğur, “Maalesef evde kal herkese hitap eden bir çağrı değil. Böyle bir salgında daha fazla insanın evde kalmasını sağlamak ise evde kal çağrısı yapan hükûmetlerin görevi” dedi.

Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 maddeden oluşan ve 100 milyar lira değerinde açıkladığı paketteki en düşük emekli maaşının 1500 lira yapılmasını yerinde bulan Beki, "Ama pakette direkt harcamalardan çok verilen garantiler, vergi tahsilatı ertelemeleri, kamu bankalarına yükümlülüklerin yapılandırılması gibi nakit-harcama dışı adımlar mevcut. O yüzden öngörüldüğü gibi bütçeden 100 milyarlık bir harcama çıkmayacak" eleştirisinde bulundu.

Diğer ülkelerin açıkladığı paketlerdeki salgın yüzünden işsiz kalanlara, ücretsiz izne çıkarılanlara ya da evde kalanlara yönelik bir maaş desteği olmadığına dikkati çeken Beki, "İnsanları evde kalmaya ikna etmeye çalışırken iç hat uçuşlarında vergi indiriminin bu pakete nasıl girdiğini anlayabilen yok" dedi.

Köşe komşusu İbrahim Kahveci'nin, “Tekrar ifade etmek isterim: Açıklanan paket ile yaşanan ekonomik sıkıntı arasında çok ciddi fark var. Acil yeni tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır" ifadesini hatırlatan Oğur, şu uyarılarda bulundu:

"Eğer yeni bir paketle bu fark kapatılmazsa, daha fazla sayıda insanı evde kalmaya ikna etmek mümkün olmayacak. Ve bunu yapmak için de fazla süre yok. Evde kalabilenler ve evde kalamayanlar ayrımının netleştiği günlerden geçerken, salgın yüzünden daha fazla insan işini, iş yerini kaybedebilir, mevcut ekonomik sorunlar derinleşebilir."

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