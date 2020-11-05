Karar yazarı Yalçın: Cari açığın azaltılması sağlanamaz ve bazı ek yanlış kararlar alınırsa, kurların, nereye kadar yükselebileceğini tahmin bile edemiyorum

Karar yazarı Mehmet Ali Yalçın, döviz kurlarındaki yükselmenin ne kadar süreceği sorusunu ele aldığı yazısında, "Hiç kimse bu sorunun cevabını tam olarak bilmiyor fakat alınacak veya alınmayacak bazı önlemlere göre kur, aşağı veya yukarı yönlü tepki verebilir. Mesela faizler 500 puan artırılırsa ve bazı ek makro ihtiyati tedbirler alınırsa, doların, 7,30’lara kadar düşebileceğini tahmin ediyorum" diye yazdı.

"Cari açığın azaltılması sağlanamaz ve bazı ek yanlış kararlar alınırsa, kurların, nereye kadar yükselebileceğini tahmin bile edemiyorum" diyen Yalçın şöyle devam etti: "IMF ile kapsamlı bir anlaşma yapılırsa, kurların, yukarıda hesapladığım reel değerlere (yani, $6,16 ve €7,37) çok yakınsayacağını söyleyebilirim. İnsanın aklına hemen IMF’nin isteyeceği tedbirleri kendimiz alsak da IMF’ye hiç gitmesek olmaz mı sorusu geliyor. Belki olabilirdi ancak çok geç kaldığımız endişesi taşıyorum. Nereye evirileceği belli olmayan bir ekonomik sürüklenme içine düşülmeyebilir ve kurlarda bu köpükler oluşmayabilirdi; eğer, yönetim boşluğu veya yönetim açığı oluşmasaydı."

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