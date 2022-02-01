Karar yazarı Verçin: TCMB yönetimi TL’yi Ankara mezbahalarında boğazladı; vatandaşlarla alay etmek için liralaşma hikâyesi uyduruyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ali Verçin, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon raporunda sözünü ettiği 'liralaşma' stratejisine ilişkin olarak "TCMB yönetimi TL’yi, Ankara Mezbahalarında adeta boğazladı sonra da, vatandaşlarla alay etmek için liralaşma hikâyesi uyduruyor" dedi.

Verçin, kur korumalı mevduatın dövize endeksli bir mevduat türü olduğunu hatırlatarak şöyle dedi:

"Yarın gerçek kişiler gelse ve kendilerine ait 900 milyar TL’nin tamamıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabı açmak istese açabilir mi? Cevap: Evet.

Geçen ay tek bir TL’si bile dövize endeksi olmayan 1,9 Trilyonun, yarın, 900 milyar TL’si dövize endekslenince 'Liralaşma' mı artacak 'Dolarlaşma' mı?

Dolara endekslenen bir para bir daha TL’ye döner mi?

Şarlara bağlı, eğer güvenilir bir yönetim oluşur ve bu yönetim de, dolar kuruyla ilgili bütün tahminlerin ötesinde bir faiz oranı teklif ederse niçin dönmesin."

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