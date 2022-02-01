T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Karar yazarı Verçin: TCMB yönetimi TL’yi Ankara mezbahalarında boğazladı; vatandaşlarla alay etmek için liralaşma hikâyesi uyduruyor

"1,9 Trilyonun, yarın, 900 milyar TL’si dövize endekslenince 'Liralaşma' mı artacak 'Dolarlaşma' mı?"

01 Şubat 2022 10:37

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ali Verçin, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun  enflasyon raporunda sözünü ettiği 'liralaşma' stratejisine ilişkin olarak "TCMB yönetimi TL’yi, Ankara Mezbahalarında adeta boğazladı sonra da, vatandaşlarla alay etmek için liralaşma hikâyesi uyduruyor" dedi.

Verçin, kur korumalı mevduatın dövize endeksli bir mevduat türü olduğunu hatırlatarak şöyle dedi:

"Yarın gerçek kişiler gelse ve kendilerine ait 900 milyar TL’nin tamamıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabı açmak istese açabilir mi? Cevap: Evet.

Geçen ay tek bir TL’si bile dövize endeksi olmayan 1,9 Trilyonun, yarın, 900 milyar TL’si dövize endekslenince 'Liralaşma' mı artacak 'Dolarlaşma' mı?

Dolara endekslenen bir para bir daha TL’ye döner mi?

Şarlara bağlı, eğer güvenilir bir yönetim oluşur ve bu yönetim de, dolar kuruyla ilgili bütün tahminlerin ötesinde bir faiz oranı teklif ederse niçin dönmesin."

Yazının tamamı için tıklayın

Mehmet Ali VerçinliralaşmaMerkez Bankasıkur korumalı mevduat
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24