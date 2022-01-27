Karar yazarı Verçin: Firmalar 40 milyar dolar bile satsa, yine de TCMB rezervleri 82 milyar doları aşamaz

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ali Verçin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 113 milyar dolar rezervinin tamamının swap anlaşmaları, zorunlu karşılık ve IMF parası olduğunu ifade etti. TCMB'nin rezervlerini artırmanın kolay olmadığını ifade eden Verçin "Peki, TCMB rezervlerini hiç mi artıramaz?" diye sorarak şöyle dedi:

"Belki bankalara, günlük döviz işlemlerini yapmak için 25 milyar dolar yetebilir.

Böylece TCMB’nin döviz rezervleri de 77 Milyar dolardan 82 Milyar dolara yükselebilir.

Ekonominin ve bankacılığın olağan işleyişinde, TCMB’nin döviz rezervlerindeki artış, teorik olarak bile olsa, en çok bu kadar olabilir.

Sayın Nebati’nin her derdin dermanı olarak ima ettiği, 'firmaların 10 milyar dolar döviz satışı' velev ki 40 Milyar dolara ulaşsın; yine de TCMB’nin döviz rezervleri, 82 Milyar doları aşamaz.

Çünkü TCMB’nin satın almaya çalıştığı dövizler, zaten zorunlu karşılık ve swap olarak TCMB’nin hesaplarındadır. Sadece hesaben, bu dövizlerin mülkiyeti, şahıs ve şirketlerden TCMB’ye geçer. Hepsi bu kadar.

Eğer cari fazla verilirse, yani toplam döviz gelirleri toplam döviz giderlerinden fazla olursa, teorik olarak TCMB rezervleri artabilir.

Yabancı sermaye, sıcak para olarak veya doğrudan yatırım yapmak amacıyla gelirse ya da dış borç alınırsa; rezervler artabilir."

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