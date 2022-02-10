Karar yazarı Verçin: Enflasyon yılı en az yüzde 60'la kapatacak

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ali Verçin, enflasyonun bu yıl en az yüzde 60 oranında gerçekleşeceğini ifade etti.

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine değinen Verçin, "Enflasyonun bu kadar düşük tahmin edilmesinin açıklanmayan gerekçesi de Aralık ayındaki yüzde13,6’lık yüksek oranın endeksten çıkacağıdır. Yanılıyorlar. Benim tecrübelerim ve izlenimlerim aynı değil. Enflasyonun, Haziranda yüzde 60’a kadar hızla yükseleceği neredeyse kesin. Mevcut para politikası ve uygulamalar aynı şekilde devam ederse; enflasyon oranının, kendi kendini besleyecek dinamikleri oluşturacağını ve yılı da 'en az' yüzde 60’la kapatacağını öngörüyorum." ifadelerini kullandı.

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