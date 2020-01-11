Karar yazarı: Trump'ın süper pragmatizmi Erdoğan’la çok çok iyi kişisel ilişkileri sayesinde Türkiye’nin işine yarıyor

Devamında, “Trump’ın sistemsiz sistemi”nin dünya için ürettiği risklerdenTürkiye’nin de olumsuz etkileneceğini ifade eden Karaalioğlu şunları kaydetti:
Trump, sistemi dışlayarak Türkiye’yle kurduğu ilişkinin benzerlerini Türkiye’nin çıkarlarının tamamen karşısında bulunan ve bazıları doğrudan güvenlik riski üreten birçok ülke ve grupla da kolaylıkla kurabiliyor. Günün sonunda ABD Başkanı’yla aramızdaki iyi ilişkinin fayda maliyet hesabını yaptığımızda genel toplam canımızı sıkabilir. Tabii eğer büyük dış politika hedeflerimizi gerçekten önemsiyorsak. Toz bulutu indiğinde ortaya çıkacak tabloya hazır olmakta fayda vardır.
Karaalioğlu'nun, "Trump'la iyi ilişkinin fayda maliyet tablosu" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamını okumak için tıklayın.