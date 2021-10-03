Karar yazarı Taşgetiren: Türkiye’yi “eli zayıflamış ülke” görünümünden süratle çıkarmak gerekiyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Sözün özü şu ki, Türkiye’yi “eli zayıflamış ülke” görünümünden süratle çıkarmak gerekiyor. Çünkü o görüntü Türkiye’ye kaybettirir, bu ülkede yaşayan herkese kaybettirir." görüşünü savundu.

Taşgetiren yazısında, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devreye girdiğinden beri her alanda olduğu gibi özellikle Türk dış politikası 'Erdoğan’ın liderliği' vurgusu ile belirleniyor. Bunu bizatihi Erdoğan’ın çok önemsediği de anlaşılıyor. 'Önemsenen dünya lideri' olmanın paydaşları etkileyecek bir psikolojik zemin oluşturması mümkün. Ama bunun, aynı zamanda zaafa dönüştürülmesi de mümkün. Onun için ülkeler, ilişkiye girecek her ülkenin liderliğini, zaaflarını, güçlü yanlarını araştırırlar, kiminle nasıl temas kurulacağını kurgularlar. Bunu bizim de yaptığımızı öngörebiliriz." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren şu ifadeleri kullandı:

"Bu konu hem karşı tedbirin alınacağı hem mukabil hamlelerin geliştirileceği bir alandır. Ülkenizde eliniz zayıflıyorsa, siyasi zeminde kayıplar yaşanıyorsa, geleceğiniz flu gözüküyorsa “beden dili” dışarda da etkisini kaybeder. Şu sıralar Erdoğan’ın dünyada nasıl okunduğunun en objektif biçimde tespiti, Türkiye’nin çıkarlarının korunması açısından hayatidir. Bunun mevcut Ak Parti ve devlet bürokrasisi ikliminde Erdoğan’a ifade edilebilmesinin de önemli bir memleket duyarlılığı – öncelemesi olduğu söylenebilir."