Karar yazarı Taşgetiren: Türkiye siyaseti acayip biçimde bir “Doğu Perinçek Pazarlaması”na sahne oluyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Ak Parti - MHP ittifakının yanında Cumhur İttifakı’nın üzerine Doğu Perinçek gölgesinin düştüğü de çok net. Türkiye siyaseti acayip biçimde bir 'Doğu Perinçek Pazarlaması'na sahne oluyor. Kerameti nereden menkul ise bu zat her gün bir tv kanalında arzı endam ediyor ve açık açık 'Ak Parti’nin Vatan Partisi çizgisine geldiğini ve Cumhur İttifakının Vatan Partisi politikalarını uyguladığını' söylüyor." görüşünü savundu.

Taşgetiren, "Şu ana kadar Ak Parti ve MHP cenahından Doğu Perinçek’in etkinlik iddialarına ilişkin (bu iddialar ne kadar boş veya dolu) bir tepki de gelmiş değil. Bunu Vatan Partisi oylarına mecburiyetle mi izah etmeli yoksa “Bunun ne yanlışı var, Vatan Partisine benziyorsak benzemiş olalım” yaklaşımıyla mı anlamak kolay değil. (Perinçek olgusunun Doğu Türkistan’a duyarsızlık gibi bir bedele dönüşmesi ise işin en dramatik yanı.) Ak Parti’nin MHP’li bir ittifaka alternatif oluşturacak ittifak bileşenleri İyi Parti olabilir, Saadet olabilir. Bu iki partiye olta atıldığı da bir vakıa. Muhtemel ki İyi Parti, MHP’nin yerine ikame edilmek isteniyor, Saadet ise MHP’li yapıdan eksik kalan sayıları tamamlamak için… " düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren yazısında, "Zorluk şurada ki, İyi Parti daldaki kuş, MHP ise kafeste. Kafestekini ürkütüp daldakini de yakalayamazsanız işiniz hepten harap. Onun için İyi Parti ile ilgili hesapları çok açık etmeden ve kafestekini ürkütmeden yapmak lazım, bu ise çok netameli bir iş. Ak Parti İyi Parti’yi yanına alabilseydi, bu yapıya mesela Saadet’in katılması daha kolay olabilirdi. Tabii Perinçek ismi ile ilgili rezevler saklı kalmak kaydıyla." ifadesini kullandı.