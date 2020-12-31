Karar yazarı Taşgetiren: Türkiye, 2021'e 'adalet sancısı' ile de giriyor; sancının odağında maalesef adı 'Adalet ve Kalkınma Partisi' olan siyasi iktidarın tavrı var

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Türkiye, 2021'e 'adalet sancısı' ile de giriyor; sancının odağında maalesef adı 'Adalet ve Kalkınma Partisi' olan siyasi iktidarın tavrı var" görüşünü savundu.

Taşgetiren yazısında, "Türkiye 2020’den 2021’de salgın gibi hayati bir problemin yanında, 'adalet sancısı' ile de giriyor. 'Yargı reformu gereği'nden söz edilen bir ülkede 'adalet sancısı' olduğunu da söylemek kaçınılmaz. Sancının odağında maalesef adı 'Adalet ve Kalkınma Partisi' olan siyasi iktidarın tavrı var. İlk başlarda adaletsizliğe maruz kalan bu siyasi kadro, şimdilerde adaleti gölgeleyen tavırların sahibi." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Yargı düne kadar başkalarının yargısı idi, biraz da bizim yargımız olsun' şeklinde bir anlayış, en alttan en yukarıya kadar Yargı’nın kimyasını bozuyor. Yargının kimyasının bozulduğu bir ülkede huzurdan söz edilemez. Onun için Türkiye huzuru arayan bir ülkedir. En tepeden her gün öfkeli değerlendirmelerin seslendirildiği bir ülke toplumsal huzuru yakalamış bir ülke değildir.Tüm insanlığa sağlık diliyorum. Ülkemize adalet, barış ve huzur diliyorum." ifadesini kullandı.