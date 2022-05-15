Karar yazarı Taşgetiren: Sizin getirdiğiniz hukuk yapısı size karşı uygulanır, sizin silahınız sizi vurur

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Şu an “Güçlülerin hukuku' denecek bu süreci yaşıyor hukuk dünyası. Bu da geçecek. Ve ardından değerlendirmeler yapılacak. Bilen biliyor ki, bu iş bumerang gibidir. Sizin getirdiğiniz hukuk yapısı size karşı uygulanır. Sizin silahınız sizi vurur. Ve denir ki: Sizin yönteminizi, hukuk mantığınızı uyguluyoruz. Bunu ancak dünyaya kazık çaktığını ya da iktidardan hiç gitmeyeceğini düşünenler dikkate almaz. Bakın içerden sesli – sessiz uyarılar yapılıyor. Bence onları dinlemekte yarar var." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren yazısında, "Geçmiş yargı uygulamalarını eleştirerek ilerliyoruz. İstiklal Mahkemeleri, Yassıada yargılaması, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat yargılamaları, Ak Parti döneminin önce FETÖ özürlü yargılamaları ardından 15 Temmuz sonrası olağanüstü hal hukuku, ve bugünler… FETÖ özürlü yargıyı, bizzat Ak Parti yönetimi de dışladı, çünkü bir gün (17 -25 Aralık) ucu kendilerine dokundu. Sonra olağanüstü hal hukuku geldi, KHK hukuku geldi ve artık hukukun siyasetin gözünün içine baktığı dönemler geldi." ifadesini kullandı.