Karar yazarı Taşgetiren: Siyaset, Diyanet dahil 'İslam bağlantılı' tüm yapıları gölgesi altına almış durumda

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Siyaset, Diyanet dahil, STK’lar dahil, 'İslam bağlantılı' tüm yapıları gölgesi altına almış durumda" görüşünü savundu.

Taşgetiren, "Kamp dili psikolojisi' tüm bu ilişkileri, 'karşı kamp'ın oluşum safhaları olarak görmeye ve damgalamaya eğilimli. Niye ki? Siyaset alanımızın tüm insani ilişkileri dışlayan bir 'arena'ya dönüşmesinden kim ne kazanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm parti liderlerini Huber Köşkü’nde eşlerin de katıldığı bir kahvaltıya davet etse, ekonomiyi, pandemiyi, dış ilişkileri, memleketin zaruretlerini konuşsalar Türkiye bugünden daha geriye mi gider?" düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Bir gün alışılmış diller bir kenara bırakılıp ters köşe yapılmak her halde Türkiye için eşi bulunmaz sürpriz olurdu. Dışişleri Bakın Çavuşoğlu Yunan Katimerini gazetesine makale yazıp 'Hadi gelin konuşalım' diyor. Kim bilir belki de bizim liderler bir araya gelmeden Erdoğan ile Miçotakis kahvaltıda buluşur. Olmaz olmaz deme olmaz olmaz." ifadesini kullandı.

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