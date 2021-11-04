Karar yazarı Taşgetiren: Sakın bu hakaret davaları Cumhurbaşkanı’nın imajına yönelik bir sabotaj olmasın!

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, Şanlıurfa'da 96 yaşındaki Aliye Yabansu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” davası açılmasıyla ilgili olarak, "Aliye Nine’nin haberi sayın Cumhurbaşkanına ulaşmasa bile, en azından kendisi ile ilgili 38 bin küsur hakaret davası açıldığından, bunun kolay egale edilemez bir rekor olduğundan haberi olmalıdır, vardır. Ne düşünüyor olabilir?

Biz bu ülkenin insanları olarak ne düşünmeliyiz? Cumhurbaşkanımızla derdimiz ne ki, bunca insan işi gücü bırakıp 'hakaret salgını'na kapılıyor? Acaba böyle durumlarda Cumhurbaşkanları da kendi kendilerine 'İnsanlar bana neden hakaret ediyorlar?' gibi bir soru sorarlar mı?

Sokaktaki insanların siyasetle ilgilerinin, memleketin en saygın makamında bulunan insanları sakınmaz bir noktaya gelmiş olmasında kimin ne kadar günahı var, diye düşünmek gerekir mi? Sakın bu hakaret davaları Cumhurbaşkanı’nın imajına yönelik bir sabotaj olmasın!" ifadelerini kullandı.

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