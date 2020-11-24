Karar yazarı Taşgetiren: Reform çok çok çok daha aşındı, şu anda asıl Adalet Bakanı’nın ne düşündüğünü merak ediyorum

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP kurucularından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, tutuklu iş insanı Osman Kavala, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik açıklamalara ilişkin olarak, "Reform çok çok çok daha aşındı, şu anda asıl Adalet Bakanı’nın ne düşündüğünü merak ediyorum" yorumunu yaptı.

Taşgetiren yazısında, "Bu mudur? Hukuk reformu böyle mi olacak? Tam da böyle bir anlayışı ortadan kaldıracak bir reform değil miydi hukuk reformu? Öngörülebilir olmayı istemiyor muyduk? Sayın Cumhurbaşkanı’nın çıkışı tam da 'öngörülebilir' bir hukuk reformunu mu sergilemiş oluyor? Reform sözcükleri dünyaya verilmiş bir mesajdı, bu açık. Yeni Amerikan yönetimine, AB’ye… Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağzından. Çünkü herkes O’nun sözünün belirleyici olduğunu bilmekteydi. Peki nasıl okunacak şimdi son şerhler?" diye sordu.

Taşgetiren, "İçselleştirilmemiş reform hamlesi, Cumhur İttifakı ortağına çarpmış bir girişim. Ümitsiz vaka. Bütün bunlar, İttifak ortağının bir suç örgütü lideri ile 'Dava arkadaşılığı'nı ilan ettiği zeminde yaşandığı ve henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o konuda bir değerlendirme yapmadığı dikkate alındığında daha anlamlı hale geliyor.Ne denmişti? Reform çok aşındı. Kimse bir şey beklemesin. Şimdi çok çok çok daha aşındı. Ben şu anda asıl Adalet Bakanı ne düşünüyor onu merak ediyorum. Keşke Arınç’ın dediği gibi olsaydı." ifadesini kullandı.