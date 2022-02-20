Karar yazarı Taşgetiren: Ne dersiniz Tarkan’ın şarkısından “Cumhurbaşkanı'na hakaret” gibi bir şey çıkarılır mı?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Tarkan'ın sözleri ve klibi tartışılan "Geççek" şarkısına ilişkin olarak, "Herkese tedirginlikle bakma, 'Acaba bunun içinde de muhalif bir ses kaynıyor mu?' kuşkuculuğu ile yürek tarama işlerine yönelme, iyi bir ruh hali değil. Ne dersiniz Tarkan’ın şarkısından 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' gibi bir şey çıkarılır mı? Neler akla geliyor değil mi?” düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren yazısında, "Şarkının ilk tınılarının duyulmaya başlandığından itibaren, hani dövizin tırmandığı günlerde saat saati tutmuyordu ya, onun gibi saat saat milyon milyon artıyor dinleyici sayısı. Şarkının ister sözleriyle ister müziği ile meydanları sokakları hareketlendireceği de tartışma götürmez. Haliyle iktidar cenahı tedirgin. Sezen Aksu olayı, baltayı taşa vurma ikazı uyandırmış olmalı ki, bizzat sayın Cumhurbaşkanı, “dil koparma” söylemini düzeltme gereği duydu. Ama herkese tedirginlikle bakma, “Acaba bunun içinde de muhalif bir ses kaynıyor mu?” kuşkuculuğu ile yürek tarama işlerine yönelme, iyi bir ruh hali değil. Ne dersiniz Tarkan’ın şarkısından “Cumhurbaşkanına hakaret” gibi bir şey çıkarılır mı? Neler akla geliyor değil mi? Kim bilir belki de iktidar cenahı şarkının “Geçcek, geçcek…” kısmını çok daha vurgulu olarak seslendirecek ve memlekette esen umut rüzgarına sahiplenmeyi tercih edecektir. Tarkan, Sezen Aksu olayında şöyle bir tweet atmış: “Son günlerde kendisine yapılan haksızlık, saygısızlık ve ayıp hiç bir zaman unutulmayacak, tarihe yazılacaktır.” Aradan çok geçmedi zaman değil mi, belki de bu şarkı o günlerin duyguları içinde doğmuştur." ifadesini kullandı.