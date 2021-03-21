Karar yazarı Taşgetiren: Naci Ağbal’dan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da görevden alınacak mı?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmasına ilişkin olarak, "Evet, soru bu: Yarın ne olacak? Faizler yeniden düşecek mi, kaç puan düşecek? Dolar, Euro kaç lira olacak? Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’dan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da görevden alınacak mı? Ve banko soru: Berat Albayrak yeniden Hazine ve Maliye’nin başına getirilecek mi?" diye sordu.

Taşgetiren yazısında, "Sorular ülkesiyiz, yani belirsizlikler ülkesiyiz.Ekonomi dünyasının en istemediği şeyiz yani. Sürekli Merkez Bankası Başkanı değiştirmeyi yönetim üslubu haline getirmiş ülkeyiz. Bunun sonunda ancak Berat Albayrak giderken söylediği gibi “Allah encamımızı hayreylesin” denir. Amma böyle olacağı belli idi. Yeni Şafak gazetesi manşete, daha önce yaptığı gibi keskin faiz karşıtlığını komplo teorileri ile birleştirerek “Bu operasyonu kimin adına çektiniz” ifadelerini koymuştu? Berat Bey’in ağabeyi tarafından yönetilen Sabah gazetesinde de faiz artırımı ile ilgili rahatsızlık dile getirilmekteydi. Buna bir de Beştepe’de faaliyet yürüten danışman kadrosu, Cemil Ertem ve Yiğit Bulut ekibi, yani çok uzun zamandır paralel ekonomi yönetimi olarak bilinen kadro eklenince, herkes yeni ekonomi yönetiminin kaç vakitte tasfiye edileceğini konuşmaya başladı." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Nitekim daha bir gün önce The Economist dergisinin Ağbal ile ilgili olarak “Geleceği Erdoğanın merhametine kalmış… Görevden almakta tereddüt etmeyebilir” değerlendirmesi yansıdı Türkiye medyasına. Yazıya sorularla girdik. Birkaç soru daha sormak gerekir burada:

Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile hiç konuşmamış mıdır? Bu faiz arttırımlarından rahatsızlığını dile getirmemiş midir? Merkez Bankası’nın bağımsızlığı adına hiç müdahale etmemeyi mi tercih etmiştir? Birkaç ay içinde dört Merkez Bankası Başkanı değiştirmeyi -müdahale görüntüsü- açısından daha sağlıklı mı bulmuştur? Merkez Bankası Başkanı’nı değiştireceğini mesela yeni göreve getirdiği Hazine ve Maliye Bakanı ile istişare etmiş midir? Naci Ağbal, piyasanın da beklentisinin ötesinde bir faiz artırımının Cumhurbaşkanının damarına basmak anlamına geleceğini hiç mi dikkate almamıştır?"