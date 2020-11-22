Karar yazarı Taşgetiren: MHP ile ittifak sorunlu mu?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında destek mesajını hatırlatarak, "MHP ile ittifak sorunlu mu?" diye sordu.

Taşgetiren, "Bahçeli bir siyasetçidir, Çakıcı ise 'suç örgütü lideri' olarak Türk mahkemelerinde mahkûmiyeti kesinleşmiş birisidir. Ve muhtemel ki, Çakıcı ile arasında 'başka işler'de bir 'dava arkadaşlığı' bulunduğunu anlatmaya çalışmaktadır. Bir kısmı medyaya da yansıyan bu 'başka işler'in 'devletin kimi örtülü operasyonları' olduğunu söylemek yanlış olmaz." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren yazısında, "AK Parti’nin geçmişte MHP’ye karşı ciddi rezervleri vardı. Ama son süreçte MHP desteğine mahkûm hale gelindi. Bu ilişkinin evet AK Parti’ye iktidar sağladığı ama bir imaj yüklediği de muhakkak. İktidardan mı o imajdan mı vaz geçmek dendiğinde iktidar cazibesinin ağır bastığı görüldü. Ama o 'imaj'ın bir şeyler götürdüğü de açık. Giden şeyin 'oy' olduğu da açık. Artık giden oy MHP’ye mi gidiyor yoksa başka partilere mi onun hesabını yapmak Ak Parti yöneticilerine düşüyor. Ama MHP ile iş birliğinin bir bedele dönüştüğü, hele Çakıcı ile ilişki ayan beyan ortaya çıktığına göre çok da savunulamayacak bir bedele dönüştüğü ortada. 'Kayıt dışı siyaset' el yakar, dikkat." ifadesini kullandı.