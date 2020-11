Karar yazarı Taşgetiren: Kürt siyasi hareketine karşı bir tür sürek avı devam ediyor, bunun Kürtler nezdindeki psikolojik bedeli de göze alınmış bulunuyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Kürt siyasi hareketine karşı bir tür sürek avı devam ediyor. Görüldüğü kadarıyla bunun Kürtler nezdindeki psikolojik bedeli de göze alınmış bulunuyor." görüşünü savundu.

Taşgetiren, "Dolmabahçe mutabakatı' çözüm sürecinde zirveyi ve bitişi düğümleyen bir hadise olarak siyasi tarihe geçiyor. Ardından ucu bugünlere ulaşan ve bir yandan Dağ’a karşı operasyonlar sürdürülürken diğer yandan da 'Dağ ile bağlantılı' gerekçesinden yola çıkarak HDP’ye cehennem azabı yaşatırken, kayyım düzeni ile halk iradesini rafa kaldıran, Yargı’yı fütursuzca araçsallaştırmaktan kaçınmayan bir süreç başladı. Klasik devlet refleksi bütün boyutlarıyla devreye girdi. Yürütülen operasyonların 'Kürtler' nezdinde nasıl bir psikolojik etki yapacağına dair 'Ak Parti duyarlılığından eser kalmadı. Bir tür MHP çizgisi hakim oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Taşgetiren, "Halen bu süreç hâkim. Kürt siyasi hareketine karşı bir tür sürek avı devam ediyor. Görüldüğü kadarıyla bunun Kürtler nezdindeki psikolojik bedeli de göze alınmış bulunuyor. Peki nasıl oldu bu? Erdoğan (Tabii ondan ayrı düşünülemeyecek olan Ak Parti) neden bu yola girdi? Bu sorunun cevabı henüz bilinmiyor. Yalçın Akdoğan, Mahir Ünal, Efkan Ala henüz konuşmadı. HDP cenahından kırıntı açıklamalar oldu ama sanki onlar da hâlâ bir gelişme olur mu diye düşünerek bazı şeyleri saklı tutuyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun da bildiği şeyler vardır muhakkak. O da henüz konuşmuş değil. Muhtemel ki konuşmaya zorlandığı bir nokta olacak. Bir ihtimal şu: Mutabakat maddelerinde özerklik vs gibi yaklaşımlar bulunduğu ve Cumhurbaşkanının bu konuda birileri tarafından uyarılmış olabileceği. Birileri ama kim? Ak Parti ile MHP’yi yan yana getiren ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bünyesinde “Yeni bir Türkiye”ye yelken açılmasına zemin hazırlayan….. irade, odak, vs her neyse o mu? Peki ama öyle bir şey var mı ki?" ifadesini kullandı.

