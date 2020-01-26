Karar yazarı Taşgetiren: İstanbul’un yıkılması Türkiye’nin felaketi olur, iktidar kanal da kanal diyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Elazığ’daki 6.6 büyüklüğündeki depremin İstanbulluların deprem gerçeğini hatırlamasına neden olduğunu yazdı. Taşgetiren, “İstanbul’un yıkılması Türkiye’nin felaketi olur” görüşünü savunurken iktidarın deprem riskine karşı Kanal İstanbul’u savunduğunun da altını çizdi.

Taşgetiren, Manisa, Elazığ ya da Malatya’da deprem bu demek. Bu depremlerin herkese muhtemel İstanbul depremini hatırlatmaması mümkün değil. On binlerce binanın yıkılmasını, yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesini. Bunu biliyoruz, çünkü depreme dayanıksız olduğunu bildiğimiz binalarımız var, deprem olduğunda kurtarma çalışmalarını akamete uğratacak yerleşim çarpıklığımız var. İstanbul depremi tanıyor. Onun için de geldi – gelecek kaygısı kimsenin yüreğinden çıkmış değil. Marmara’nın neresinden başlar, kaç şiddetinde olur ve nasıl bir tahribat yapar? Tahribat yapar, bu kesin. Binalar yerle bir olur, sokaklar kapanır, enkaz günlerce kaldırılamaz, altında yüzbinler can verir. İstanbul’un yıkılması Türkiye’nin felaketi olur” düşüncelerini dile getirdi.

Taşgetiren, Peki ne yapıyoruz İstanbul depremine karşı tedbir olarak? Canhıraş bir şekilde Kanal’ı tartışıyoruz. İktidar kanal da kanal diyor. Kanal inşası, İstanbul seçimlerini kaybetmenin rövanş alanı haline gelmiş gibi görünüyor. Kanal yapılırsa, kazanılamamış olmasına rağmen İstanbul üzerinde en büyük, ya da çılgın bir proje gerçekleştirilmiş olacak.

Ankara’da muhalefet ama İstanbul’da iktidar olan siyasi kadro ise, Kanal projesinin önüne, deprem gündemi’ ile geçmeye çalışıyor. Manisa ve Elazığ depremleri bir anlamda İstanbul depremine dikkat çekmek için sarsıcı örnekler oldu. Bir 'aciliyet uyarısı.' Bugünün hayati sorusu şu: Varsa, 75 ya da 125 milyar lira, İstanbul için nasıl bir sonuç doğuracağından emin olunmayan kanal için değil, depreme karşı tedbir için kullanılır mı?” ifadesini kullandı.

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