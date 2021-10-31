Karar yazarı Taşgetiren: “İslam azalıyor hayatımızda” diyebilirim

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, “İslam azalıyor hayatımızda' diyebilirim. Bu sözüm, hayatında İslam’ın ne kadar mevcut olduğunu önemseyenler için önemsenecektir. Ama 'İnsanlar bizim davranışlarımız yüzünden İslam’a mesafe koymaya başlıyorlar, ilişki soğuyor, ilişki tartışmalı hale geliyor' gibi bir tespit, çok daha sarsıcı olmalı." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren yazısında, "Kendi kendimize sorsak dindar muhitler olarak, 'Genç insanlar İslam ile ilgili bir bilgiyi, algıyı, izlenimi nasıl temin ediyorlar?' Şu an siyasetin, yazılı – görsel medyanın, dini kurumların ve ailede anne-babanın sunduğu İslam algısı, çocuklarımızda – gençlerimizde sağlıklı bir İslam algısı oluşturmaya yeterli mi? Mesela bu soru üzerinde kafa yorulmuş mudur herhangi bir dini kurumumuzda ya da bu işi dert edinen herhangi bir muhitimizde? Ben “Türkiye’nin Müslümanlık oranını yüzde 50 artı 1’e indirdik” diye yazdım birkaç kere, bunu farklı ortamlarda seslendirdim. Bir konuşsak bunu değil mi, bir tartışsak, bu tespit doğru mu değil mi, bunu ifade etmek ne anlama geliyor, böyle bir gerçeklik varsa kimi insanlarımızın zihninde bu iyi mi kötü mü, yüzde 99’lardan buralara inmiş olmak Türkiye’ye kazandırır mı kaybettirir mi, yüzde 50 artı 1’in dışında görülenler ne hisseder, kendini yüzde 50 artı 1’in içinde gören ve ötekileri yargılayanlar Türkiye için iyilik mi ediyorlardır, benim bu tespitim siyasetle ilgili ise siyasetin buralara gelmiş olması, siyasetin doğrudan bir din kamplaşması olmasa bile din ile bağlantılı değerler kamplaşmasına dönüşmesinin ülke için, dünya için sonuçları nedir, bunları masaya yatırsak, konuşsak, tartışsak…" ifadesini kullandı.