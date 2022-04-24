Karar yazarı Taşgetiren: Işıkları pırıl pırıl parlayan Beştepe’de ışığı sönmüş evlerin acısının farkındalığı ne oranda?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "İktidarın siyasi söylem olarak ürettiği 'Vatandaşın çektiği sıkıntının farkındayız' cümlesi dilden kalbe ne ölçüde yansıyor, işe yarar nasıl bir sonuç üretiyor?" diye sordu.

Faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek için faturasını ödemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eylemine değinen Taşgetiren, "Sizce Kılıçdaroğlu bu bir haftalık sürede elektriği kesilen milyonlarca insanla bir “farkındalık ve duygudaşlık” sağlayabilir mi? Bence bir ölçüde. Belki daha çok eşi Selvi hanım yaşayacaktır bu duygudaşlığı ve farkındalığı. Evet, erkekler de kıvranırlar böyle durumlarda ama daha çok kadınlar yanarlar? Şimdi bir soru daha soralım, Sayın Kılıçdaroğlu’nun eyleminin etkisini silmek adına “Yalan söyleniyor, hayır 4 milyon değil elektriği kesilen, 278 bin kişi” diye açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı “Elektriği kesilenlerin ne çektiğinin farkındayız” gibi bir açıklama yaptığında inandırıcı olabilir mi?" ifadesini kullandı.

Taşgetiren şunları kaydetti:

"Şu anda, Ramazan’da ve 278 bin insanın evinde elektrik yok. 2022’nin Türkiye’si. Çocuklar mum ışığında ders çalışıyorlar. Elektrikle çalışan tüm aletler iflas. Kadınlar çırpınıyor.

Mesela ışıkları pırıl pırıl parlayan Beştepe’de ışığı sönmüş evlerin acısının farkındalığı ne orandadır? Orada da “4 milyon değil, 2787 bin savunması” karşılık buluyor mu? Ya da bulmuyorsa ne yapılıyor?"