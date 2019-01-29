Karar yazarı Taşgetiren: 'İçerden' eleştiriler kimi zaman 'trol dili' ile boğulmak istendi

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, hukuk - adalet uygulamaları konusunda tepkileri göze alarak zaman zaman itirazlarını dile getirdiğini, bu 'içerden' eleştirilerin 'trol dili' ile boğulmak istendiğini söyledi. Taşgetiren birilerinin elinde "Gizli FETÖ’cü – Kritpto' damgası hazırdı" diye yazdı.

Bugünkü yazısında İslami kesimin adalet konusundaki eleştirilerine yer veren Taşgetiren "İslâmi kesim ve adalet" başlığıyla (29 Ocak 2019) yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

...Devrim süreçleri her zaman hukuku çarpıtır.

Cumhuriyet devrimlerle başladı, hukuk da araç olarak kullanıldı.

Dindar insanlar bu süreçte büyük acı yaşadı.

Hukuk siyasi muhalifleri biçmek için de kullanıldı. Bunda da “İslâm aidiyeti” biçmelere maruz kaldı.

Dindar insanların iktidarda olduğu son 16 yıl da hukukun sancılarına tanık oldu. Bir boyutu ile eski süreç, yani dindarlara karşı hukuk işledi. (2008’de iktidardaki partiye kapatma davası açıldı) Sonra Ergenekon sürecinde İktidar – PDY (Paralel Devlet Yapılanması) birlikteliği ile hukuka “kumpas” kuruldu. Ve sonra 15 Temmuz hukuku dönemi... Olağanüstü hal, KHK ihraçları, mor beyin tutuklamaları, iltisak, irtibat gerekçeleriyle yaygın gözaltılar, tutuklamalar...

***

Bir islami kesim – camia var. İslâm adalet konusunda çok duyarlı. Müslümandan “Adaleti ayakta tutma”sını istiyor Allah’ın kitabı. İktidarda “islami kesim”in siyasi uzantısı var. Ak Parti, çıkışta “dini bir tanımlanma”yı dışlasa bile, adında “Adalet” var, nihai planda da yapılıp edilenler “Müslümanlar”a mal ediliyor.

Peki islami kesim, şu andaki hukuk – adalet uygulamaları konusunda ne düşünüyor?

Ben dahil, bu çerçevede değerlendirilecek kimi köşe yazarlarımız tepkileri göze alarak zaman zaman itirazlarımızı dile getirdik. Ama adaletsizlikler karşısında yeterli duyarlılığın gösterilmediği suçlamalarına da maruz kaldık. “İktidar dili” kullanıldığı ifade edildi. “Kendine Müslüman – Kendine demokrat” ifadeleri kullanıldı. “İçerden” eleştiriler kimi zaman “trol dili” ile boğulmak istendi. “Gizli FETÖ’cü – Kritpto” damgası birilerinin elinde hazırdı.

Yazının tamamı için tıklayın