Karar yazarı Taşgetiren: Hazine Bakanı'nın "farkındayız" demekten başka yaptığı bir şey var mı?

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, iktidarın hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon konusundaki "farkındayız" açıklamalarına işaret ederken, "Eeee, oldu olacak farkında olmayın bari… Orası farkında olma yeri değil ki…Çare bulma yeri" dedi.

Taşgetiren, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı’nın liderliğinin enflasyonda çok sonuç alamadığı açık. En son Hazine ve Maliye Bakanı’nın 'Biz de farkındayız' demekten başka yaptığı bir şey var mı?

Bunun hem sayın Cumhurbaşkanına hem Maliye Bakanı’na bir “siyasi iletişim dili” olarak tavsiye edildiği o kadar açık ki… “Yani efendim, vatandaş çok sıkıntılı, hiç olmazsa o sıkıntıyı gördüğümüzü ifade edelim” gibi tavsiyeler. Her mikrofon tutulduğunda “Enflasyonun biraz can yaktığının farkındayız…”lar bunun için. Eeee, oldu olacak farkında olmayın bari… Orası farkında olma yeri değil ki…Çare bulma yeri.

Ekonomiden anlayan kime sorsanız, bu işin nerede koptuğunu söylüyor. Lütfi Elvan - Naci Ağbal faizle ilgili bir adım attılar, dolar zınk diye durdu… Onlar gitti, Tayyip Erdoğan faizle ilgili bir adım attı, döviz fırladı. Bir şey bir şeyin sonucu ama acaba hangi ekonomiste göre hangisi hangisinin?"