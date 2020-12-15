Karar yazarı Taşgetiren: 'Haşere ve itlaf' söylemi, suç örgütü liderinden 'dava arkadaşı' üretme dili, iktidardaki herkesin üzerine yapışıyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, MHP'li Semih Yalçın’ın “HDP/PKK, itlafı gereken bir siyasi haşere sürüsü" sözlerine ilişkin olarak, "Bu 'Haşere ve itlaf' söylemi, suç örgütü liderinden 'dava arkadaşı' üretme dili, iktidardaki herkesin üzerine yapışıyor. Kimlik değiştiriyorsunuz, farkında mısınız?" görüşünü savundu.

Taşgetiren, "Haşere tanımlaması karşınızdakini 'insanlıktan çıkarma' ve 'zararlı bir mahluka, böceğe' dönüştürmek demek. İtlaf ise insanlar için kullanılmaz. 'Öldürürsünüz', hadi daha nazikçe (!) 'Etkisiz hale getirirsiniz.' Eğer insanlara yönelik 'İtlaf' kelimesini kullanıyorsanız bir tür kök kazıma yani jenosid psikolojisine sürüklenmişsiniz demektir. Belli ki bu işler, bir grubun diğerini böyle görmesi ile kalmaz. Karşıtını oluşturur. Haşere gibi gördüğünüz kesim de size haşere gibi bakmaya başlar. İtlaf düşüncesi sirayet eder. İş kimin kimi itlaf edebileceği noktasına gelir, yani kimin kime gücünün yettiğine." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Bir ülkeyi – toplumu yönetenler, yönettikleri toplumun birbirini 'haşereleştirmesi'ni, birbirine yönelik 'itlaf' düşüncesine gelmesini istemezler. Kapatacaksanız kapatırsınız mesela partiyi. Onu da hukuk içinde, hukuk elveriyorsa yaparsınız. Hatta onu siz siyasiler değil, hukuk kapatır hukuk devletinde. Ya da parti, toplumsal karşılığı kalmazsa zaten kendiliğinden kapanır. Türkiye yaşayan ölü halinde onlarca partisi bulunan bir ülkedir. İsimleri var, kendileri yok. Niye? Çünkü toplumsal temsil vasıfları yok. Ama 'Kapatsak neye yarar, yedeği hazır, zaten bugüne kadar kapattık neye yaradı?' diye bakılan bir siyasi temsilden söz ediliyorsa ve siz onları 'Haşere' diye tanımlayıp, 'İtlaf' etmekten söz eder hale gelmişseniz, yani hukuk zihniyetini kaybetmiş, öfkeleriniz aklınızı berhava etmiş, çılgınlaşmaya başlamışsanız ipin ucunu kaçırmışsınız demektir." ifadesini kullandı.

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