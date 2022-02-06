Karar yazarı Taşgetiren: Enflasyonda TÜİK rakamlarıyla bile yüzde 50-60’ları konuşacağız

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Ekonomi iyi değil. Neresinden baksanız bu belli. İster TUİK rakamlarıyla bakın ister ENAG rakamlarıyla. Birisi diyor ki tüketici fiyatları için yüzde 48.69, diğeri diyor ki, yüzde 114, TÜİK bile üretici fiyatları için yüzde 93.’ü gösteriyor. Yani ufukta bu üretici fiyatlarının tüketici fiyatlarına intikali gerçekleşecek ve enflasyonda TÜİK rakamlarıyla bile yüzde 50-60’ları konuşacağız." görüşünü savundu.

Taşgetiren yazısında, "Elektrik fiyatları , meskenleri perişan ediyor ama daha çok da esnafın dükkanını yıkıyor, sanayicinin maliyetini katlandırıyor. Elektrik fiyatının yüzde 120’lerde zamlanması demek, üretilen malların fiyatlarının tırmanmaya devam etmesi demek. Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 14’te ama, bankaların mevduat faizi yüzde 20’lerin üzerine çıkmış bulunuyor, her türlü kredi faizi yüzde 30’larda, devletin borçlanması da çok daha yukarlarda." değerlendirmesini yaptı.

Taşgetiren şu ifadeleri kullandı:

"Haneler gün gün derinleşen yokluğu – yoksulluğu konuşuyor. İnsanlyar, alt ve orta gelir grubundan olsun da, her gün artık neyi alamıyor hale geldiklerini konuşmasınlar, mümkün değil. Evet, artık diyelim memur - işçi evlerinde ev – araba alma hayali bile kurulamıyor. Her gün haber programları hangi ürünün hangi astronomik fiyatlarda satıldığının haberleri ile dolu.