Karar yazarı Taşgetiren: "Düşman hedefleri vurduk, şu kadar kayıp verdiler” tarzlı açıklamalar şehit haberlerinin etkisini telafi etmiyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, İdlib'den gelen şehit haberlerinin ardından yetkililerin yaptığı "Düşman hedefleri vurduk, şu kadar kayıp verdiler” açıklamalarının telafi etkisinin olmadığını dile getirdi. Taşgetiren, "Şehit haberlerinden sonra girişilecek bir askeri harekatın nereye kadar gideceğini öngörmek de kolay değil. Esed’i indirinceye kadar gidiyor muyuz? Hangi hedef bizim Suriye siyasetimiz için idealdir? Ve biz Suriye’de oluşan güç dengeleri içinde bunun ne kadarını gerçekleştirebiliriz?" düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Bir noktadan sonra Esed’le iletişim kurmanın bile zafiyet olarak algılanacağı noktaya varılabilir. Olay, sadece askeri birliklerimizin ateş gücü ile Esed’in kuvvetlerini kıyaslama noktasının çok ötesine geçmiş bulunuyor. Çok çok sıkıntılı bir durum." görüşünü savundu.

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