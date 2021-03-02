Karar yazarı Taşgetiren: Devlet bünyesinde 'Perinçek eksenli bir PDY – Paralel Devlet Yapılanması' bulunup bulunmadığına bakmalı

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Sanırım kimse Türkiye’nin bir 'Perinçek vak’ası' yaşadığından şüphe duyacak değildir. Devlet bünyesinde 'Perinçek eksenli bir PDY – Paralel Devlet Yapılanması' bulunup bulunmadığına bakmalı" görüşünü savundu.

Taşgetiren, "Ama Perinçek’in hangi özelliği sebebiyle hafta sekiz Cuma dokuz ekranlara çıktığının izahı da gerekiyor, bunca iktidar ağırlıklı medya dünyasında? Perinçek ilginç bir simadır ayrıca. Çetin örgütçüdür bir kere. 'Yargı altın devrini yaşıyor' diyorsa bir durmalı orada. 'İktidarın rotasını biz çiziyoruz' diyorsa bir durmalı. 15 Temmuz’da neredeydi, kimleri nasıl örgütledi bakmalı." düşüncesini kaydetti.

Taşgetiren yazısında şu ifadeleri kullandı:

İşçi Partisi’nden Vatan Partisi’ne dönüşmesine, buradan da her kılığa girebilme potansiyeline bakmalı. Tartışma programlarında herkese son derece absürd gelen düşüncelerini yüzünde hiçbir renk değişimi olmadan seslendirebilmesine bakmalı.

Çin ağzına öykünme suçlamasına aldırmadan Doğu Türkistan’ın çığlığını Amerikan projesi olarak suçlayabilmesine bakmalı. Devlet bünyesinde “Perinçek eksenli bir PDY – Paralel Devlet Yapılanması” bulunup bulunmadığına bakmalı. Özellikle buna bakmalı, en tehlikeli olan budur çünkü. Çünkü her şeyi devlet adına yapabilme imkanı sağlıyor bu “kayıt dışı” bir yapılanmaya. TSK’dan, Yargı’dan tasfiyelerde Perinçek örgütlenmesinin ihbar düzeneğine bakmalı. İktidarın saf kadrolarının Perinçek’in becerilerini tasavvur etmesi kolay değildir. Bu kadar açık oynamasına rağmen kolay değildir."