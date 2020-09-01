Karar yazarı Taşgetiren: Devlet Bahçeli veya diğer paydaşların bir başkan sorunu yok, muhalefet ise çok ciddi bir ortak aday sorunu yaşıyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın 'başkan adayı' konusunda sorun yaşamadığını belirtirken "Muhalefet ise çok ciddi bir ortak aday sorunu yaşıyor" görüşünü savundu.

Taşgetiren, "Sistem bir tür başkanlık sistemi ve siyasetin odak noktası başkan adayları ile ilgili. Cumhur İttifakı Tayyip Erdoğan’ın şahsında bir oy merkezileşmesini temsil ediyor. Devlet Bahçeli veya diğer paydaşların bir başkan sorunu yok. Muhalefet ise çok ciddi bir ortak aday sorunu yaşıyor. Oradaki sancı muhalefette olma noktasında ortaklık, ama siyasi yelpazede farklılıktan kaynaklanıyor. Aslında Ak Parti ile MHP çizgisi de önemli farklılıklar içeriyordu, ama Erdoğan ve Bahçeli’nin başat kişilikleri bu iki partinin farklılıklarını geri plana itti ve iktidar zemininde renklerin karıştığı bir siyasi bileşke ortaya çıktı." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Muhalefette CHP, İyi Parti farklılıklar içeriyor. HDP, zaman zaman yanında durulamayacak kadar farklı pozisyona yerleştiriliyor. Saadet epeyce farklı. Yeni kurulan iki parti Gelecek ve DEVA, en azından yeni kurulmuş olmanın ve Ak Parti’den kopmanın hedef kitle kendine özgü hassasiyetleriyle hareket etmek noktasındalar. Bütün bu farklılıklar her partide 'Ortak aday'ı kendi tabanlarına kabul ettirme sorununu gündeme getiriyor." yorumunu yaptı.

Taşgetiren, "Bir kere her parti kendi içlerinden çıkacak bir adayın Tayyip Erdoğan’ı dengeleyemeyeceğini çok iyi biliyor. Hatta Tayyip Erdoğan’ı dengelemekten öte, partinin aldığı oy belli olduğuna göre, birinci tur değil, ikinci turda bile yeterli oy alamayacağını biliyor. Bu durumda her partinin kendi adayı ile çıkması formülü bir çıkmazı işaret ediyor. Daha önceki seçimde Gül’ün ortak adaylığını boşa düşüren İyi Parti Lideri Meral Akşener’in “Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye’nin geleceği ile oynamayacağım” şeklindeki son sözleri, en azından bir formülün çıkmazını yaşayarak göstermesi açısından anlamlı." değerlendirmesinde bulundu.

Taşgetiren, "Ama bu da sorunun çözüldüğü anlamına gelmiyor. İktidar cenahının üzerinde çalıştığı 'yumuşak karın' niteliğindeki 'HDP ile ilişkiler' konusu “birlikte hareket etmekten başka çare yok” yaklaşımıyla bir şekilde halledilse bile 'Ortak aday' problemindeki çözüm zorluğu devam ediyor." ifadesini kullandı.

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