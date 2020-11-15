Karar yazarı Taşgetiren’den ‘reform’ yorumu: Peki neredeydiniz bugüne kadar, demez misiniz?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekonomi ve hukukta yeni reform dönemini başlatıyoruz" açıklamasına ilişkin, "Peki neredeydiniz bugüne kadar, demez misiniz?" yorumunu yaptı.

Taşgetiren, "Sanki iktidara yeni geliyormuş gibi… Sanki iktidara aday bir muhalefet partisi gibi. Sanki 18 yıldan beri iktidarda değilmiş gibi. Sanki ekonomideki ve hukuktaki problemler ve bunların birbiriyle ilişkisi bugüne kadar milyonlarca kere seslendirilmemiş gibi. Sanki bir bakanın gitmesi ile yepyeni bir uyanış gerçekleşmiş gibi. Sanki bütün tıkanma o bir bakanda imiş gibi. Ve sanki o bakanı bu göreve getirildiğinden bu yana bütün ülke yadırgar iken sürpriz bir şekilde istifa etmesine kadar bakanlıktan alınması akla gelmiş gibi…" görüşünü savundu.

Taşgetiren, "Hayret bişey. 'Biz her şeyin doğrusunu biliyoruz ve işte harekete geçiyoruz' dozunda bir söylem. Peki neredeydiniz bugüne kadar, demez misiniz?" düşüncesini dile getirdi.

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