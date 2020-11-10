Karar yazarı Taşgetiren: Albayrak'a, partiden ve medyadan sadece birkaç isim sahip çıktı

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Berat Albayrak’ın istifasından sonra öncelikle parti tabanından 'Gitme, kal' çağrıları da gelmedi, Reis’e 'İstifayı kabul etme' çağrıları da. Partiden ve medyadan sadece birkaç isim sahip çıktı Albayrak’a." görüşünü savundu.

Taşgetiren, "İstifayı re’sen açıkladı. Oysa racona göre önce Reise vermeli ve onun onayı ile açıklanmalıydı. Reise danışmadan istifa da, istifanın açıklanması da racona terstir ve bu, Reis hukukuna özen gösterenler için not edilir. Süleyman Soylu da böyle Reis’e haber vermeden istifa etmiş ve istifasını açıklamıştı. O da racona ters bulunmuştu" ifadesini kullandı.

Taşgetiren, "Olayın en hassas yanı, tabii ki Reis’in 'Damat tasarrufu'nun yara almasıdır. Bazen isteseniz de olmuyor, işin garabetini en yakınlarınız taşıyamıyor. Bu önemli bir siyasi ders." düşüncesini dile getirdi.

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