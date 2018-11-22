Karar yazarı Taşgetiren: AKP ile MHP'nin birlikte yürüyüşü içinde, kim kime benzedi?

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren AKP ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı hakkında değerlendirmede bulundu. Taşgetiren, Bahçeli'nin zaman zaman AKP'den daha çok Cumhur İttifakı'nı sahiplendiğini söyleyerek şu soruyu gündeme getirdi: "Birlikte yürüyüş içinde kim kime benzemiştir?"

Cumhur İttifakı yerel seçimlere giderken af, emeklilere verilecek hakların da dahil olduğu siyasi tartışmalar nedeniyle sekteye uğramış, yerel seçimde iş birliği yapılmayacağı karşılıklı restleşmelerle açıklanmıştı. Ancak dün bir araya gelen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçimde ittifakı konuşmuşlardı.

Taşgetiren "Cumhur İttifakı gerekçesiyle..." başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde ittifak hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

...Bahçeli, Cumhur İttifakı ile görünüşte parti çıkarlarını aşan bir angajmana girerken, nasıl bir değerlendirme yapmış olabilir?

“Nasıl bir değerlendirme” ifadesinin bir sonraki adımında Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve onun yönetimine nasıl bir misyon yüklediğini anlamak vardır.

Nasıl bir misyon?

Burada Bahçeli için “Bir dava adamı olarak gerekirse kendini, partisini aşacak bir misyonun insanı” olduğu değerlendirmeleri yapılabilir. Nitekim bu değerlendirmeyi çoğu kere Ak Parti cenahı da kabullenmiştir.

Ancak gene de iki parti söz konusudur ve nerede bütünleşiliyor nerede ayrışılıyor konusu, her iki parti için de önemsenmesi gereken sorudur.

Mesela benim gördüğüm, Ak Parti’nin yola çıkışta toplumun farklı kesimlerini kapsamak ve devletin bu toplum kesimleriyle sorunlu pozisyonlarını tamir etmek gibi bir misyon belirlediğidir. MHP bu noktada, daha keskin yargılamalara sahiptir. Birlikte yürüyüş içinde kim kime benzemiştir, sorusu sorulabilir.

Her halükârda Türkiye, Cumhur İttifakı ile eşine az rastlanır bir tecrübe yaşıyor.