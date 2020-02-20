Karar yazarı Taşgetiren'den Adalet Bakanı'na 'Osman Kavala' sorusu: Devlet bir adama takar mı?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, iş insanı Osman Kavala'nın Gezi davasında iki yıl aşkın süredir tutuklu kalan ve beraatinin hemen ardından yeniden tutuklanmasına ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e, "Nasıl, beğendiniz mi sayın bakan ortaya çıkan görüntüyü? Sayın Abdülhamit Gül? Bir şeyler iyi gitsin diye çırpındığınız açık. Ama gelin görün ki, işler iyi gitmiyor. Devlet bir adama takar mı?" diye sordu.

Taşgetiren, "Ne diyeceksiniz Osman Kavala ile ilgili olaya? Yargı komedisi mi? Belki de 'Yargı süreci devam ediyor' diyeceksiniz. Artık bunun iyi gitmeyen süreçleri telafi söylemi olduğunu bile bile. Doğru “Yargı süreci devam ediyor” ama birilerinin hukukunun çiğnenmesi pahasına… İş beraat ile bitmiş olsaydı, içimden, 'Deyim yerindeyse 7 düvelin sahip çıktığı bir davada Osman Kavala, 2 yıl iki ay tutuklu kaldıktan sonra beraat edebiliyorsa, ne 7 düveli olan, ne de nerede ne kadar kaldığını sorup edeni bulunmayan insanlara adaletin ulaşması nasıl mümkün olacak?' diye sormak geliyordu." ifadesini kullandı.

Taşgetiren yazısında şunları kaydetti:

Ama bu soru artık anlamsız. Çünkü Osman Kavala için bile 2 yıl iki aylık tutukluluk süresi yeterli olmadı, yeni gözaltı geldi, belki yeni tutuklama kararları gelecek. Türkiye’yi bağladığı bilinen AİHM kararının arkası beraat kararından sonra “Bak, bizde daha ne oyunlar var” izlenimi verecek biçimde kolayca dolanılıyor ve adeta “Gezi olmadı, 15 Temmuz’dan yürürüz” yaklaşımı içine giriliyor.

Yazıya sayın bakana seslenerek girdim. Orada sancılı bir yürek bulunduğunu düşündüğüm için. Sonuçta hukuka güvenin yerlerde süründüğü, bu görünümüyle ekonomisinin ciddi yara aldığı, devlet – toplum ilişkilerinin zedelendiği bir ülkede Yargı sistemini o yönetiyor ve “Etik değerler – Reform Stratejisi” gibi çıkışlarla iyi bir şeyler yapmaya çalışıyor.

İşte bir fotoğraf ve her şeyin tuzla buz olması. Anlaşılıyor ki “Devlet Kavala’ya takmış!” Devlet bir adama takınca da, hukuku mukuku ona göre yönlendirir.

Bu mudur? Devlet bir adama takar mı?

Etik değerler içinde “Yargının bağımsız ve tarafsız olduğu kanaati vermesi gerektiği” ilkesi de var. Nasıl, böyle bir kanaat uyandırıyor mu somut yargı süreçleri?

Yazık!

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