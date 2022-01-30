Karar yazarı Taşgetiren: Abdulhamit Gül, ülkede yaşanan adalet sancısının son kurbanıdır bana göre

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Abdulhamit Gül'ün 'görevden affını' istemesine ilişkin olarak, " Gül, ülkede yaşanan adalet sancısının son kurbanıdır bana göre" görüşünü savundu.

Taşgetiren yazısında, "Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı’ndan affını istedi, istifası kabul edildi, yerine Bekir Bozdağ getirildi. Bozdağ Ak Parti’de şimdilerde en geçerli kriter olan “sadakat”in sembolü olarak bilinir. Tercih edilmesi yadırganmaz. “AK Parti Tayyip'in partisidir” sözü ona aittir. Abdülhamit Gül’e gelince, hukuk hassasiyeti ile iktidarın hukuku zorlayan uygulamalarını dengelemeye çalıştı, teori teoride kaldı, hukuku zorlayan uygulamalar cari oldu ve beklenen son gerçekleşti." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren şu ifadeleri kullandı:

“Hukuk arkadan gelsin” diyenler, rakibi vurmak için MOBESE’yi kullananlar yerinde duruyor, “Ne demek o, hukuk her şeyin önündedir” diyen, “veri koruma” duyarlılığını seslendiren ama hukuksuzluklar karşısında da etkin tavır koyamayan gitti.

Günün gerçeği bu. Gül, ülkede yaşanan adalet sancısının son kurbanıdır bana göre. Şimdi “Keşke daha tavırlı olsaydım, mesela yargısız infaz niteliğindeki son tweeti atmasaydım” diyor mudur acaba? Maalesef “Keşke”ler hesaba dahil değildir."