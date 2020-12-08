Karar yazarı Taha Akyol: Müslümanların bütün üniversitelerini toplayın, bir tek Harvard, Oxford etmiyor!

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, AKP’lilerden kendisine gelen tepkilere yanıt verdi. Akyol, "Tepkilerde ortaya çıkan ortak zihnî ve hissî davranış, konuya cevap vermeyi hiç düşünmeden kişiyi suçlamak şeklinde. Kişi odaklı değil, konu odaklı düşünmeliyiz artık.” görüşünü savundu.

Akyol yazısında, "Bağımlı düşünmenin bir maraz, hür düşünmenin bir nimet olduğunu idrak etmeliyiz. Ahkâm kestiğimiz, esip gürlediğimiz, şuna buna hakaret ettiğimiz bir konuda öncelikle 'ben neyi biliyorum, neyi okudum' diye kendimizi sorgulamalıyız." düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?' Müslümanların bütün üniversitelerini toplayın, bir tek Harvard, Oxford etmiyor! Gelenekperestlikle hür düşünce farkıdır bu." ifadesini kullandı.